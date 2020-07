El caso cero del brote de COVID-19 registrado en la ciudad de Albacete es una persona que viaja habitualmente a la provincia de Ciudad Real por motivos de trabajo cuyo caso está en vías de declararse “inactivo”.

Castilla-La Mancha confina a los vecinos de un edificio de Albacete tras detectar un brote de coronavirus

Hoy, Juan Camacho, director general de Salud Pública de Castilla-La Mancha ha detallado la situación de un brote que ha afectado a un total de nueve personas.

Se produjo en un inmueble de siete plantas en la calle Baños, 25 de Albacete en el que hay 14 viviendas con un total de 18 residentes en las seis viviendas actualmente ocupadas.

El primero de los brotes afectó a un total de cinco personas. El último caso se confirmó hace ya diez días y la Consejería de Sanidad lo considera “controlado” y cerca de pasar a considerarse brote inactivo.

El segundo brote ha dicho Camacho “es muy reciente”, se detectó el pasado viernes 3 de julio y se produjo en otra planta del edificio, con otros cuatro casos más. Tres de estas personas de un mismo núcleo familiar están ingresadas en cama convencional en el Hospital de Albacete y un cuarto miembro ha sido dado de alta tras ser evaluado ayer mismo.

El primer brote había sido ya comunicado al Ministerio de Sanidad y ayer mismo se hizo lo propio con el segundo.

“Cuando se detecta la coincidencia en el mismo domicilio de estos casos lo primero es asegurar el control del brote. Atendiendo al protocolo epidemiológico se toma la decisión de confinar a los vecinos”, ha explicado Camacho. Así, los habitantes del inmueble deberán permanecer durante 14 días en cuarentena.

El aislamiento del edificio se aprobó este mismo sábado mediante una Resolución elaborada por la Delegación Provincial de Sanidad de la Junta castellanomanchega en Albacete y que ha sido remitida al juzgado, además de comunicarse a la Subdelegación del Gobierno de España y al Ayuntamiento.

Tanto miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como del Servicio de Salud Pública de la región se personaron en la tarde de ayer en el inmueble para informar a los vecinos.

Seguimiento a 17 contactos del primer brote

Juan Camacho ha recordado que no hay personas ingresadas vinculadas al brote inicial del que ya se ha realizado un estudio de contactos “bastante completo” tanto en el ámbito familiar como en el laboral.

En concreto se está haciendo seguimiento a un total de 17 contactos estrechos de esta familia. “Ninguno fuera del entorno familiar ha dado positivo”, ha explicado el director general de Salud Pública quien ha citado como ‘caso cero’, el de un miembro de la familia del brote inicial que viaja habitualmente a trabajar a la provincia de Ciudad Real.

Camacho no ha querido, sin embargo, vincular el contagio a esta provincia. “Es muy complejo en un momento de pocas restricciones sociales establecer un nexo epidemiológico”, comentaba.

También ha detallado que entre hoy y mañana se realizarán pruebas PCR a todos los vecinos del edificio y para el martes esperan contar con toda la información epidemiológica, incluidos test serológicos.

“Estamos muy pendientes de la evolución de estas personas que están en el hospitalización convencional en Albacete”, ha concluido.

Además, el lunes un equipo de GEACAM realizará labores de desinfección del edificio afectado. Este brote no se considera transmisión comunitaria por parte de la Consejería de Sanidad al no haber dado el salto a otros espacios que no sean el propio edificio ahora confinado.

Este mismo domingo, el Ayuntamiento de Albacete ha colocado un contenedor en el interior del portal del edificio que, a diferencia del resto, se traslada y vacía de manera directa en el vaso de vertido para reducir el riesgo de contagios. Además, se ha colocado junto a él un dispensador de gel hidroalcohólico. También, se ha inhabilitado provisionalmente la estación de préstamo de bicicletas instalada frente al portal, con el objetivo de dejar suficiente espacio para el tránsito de peatones, ya que que el acceso al edificio está precintado y ocupa una parte de la acera.

Sanidad pide prudencia y hablar de “brotes”, no de “rebrotes”

El director general de Salud Pública ha vuelto hoy a hacer hincapié en la necesidad de usar de forma correcta el término “brote”, y no hablar de “rebrotes”. “Lo que hoy tenemos son brotes. Es una definición técnica dentro del procedimiento de detección precoz, vigilancia y control tanto por parte del Ministerio como de la comunidad autónoma” y se refiere a la agregación de tres o más casos con nexo epidemiológico tanto en el ámbito familiar como en el social o el laboral.

En el caso de los centros socio-sanitarios, Sanidad habla de brote cuando hay un único caso. Camacho ha pedido a los medios de comunicación “ser enormemente prudentes a la hora de informar para evitar generar alarmas. No quiero decir que no debamos preocuparnos y ocuparnos de ello”.

También ha explicado que no hay obligación de comunicar al Ministerio de Sanidad los casos de brote cuando se producen en el ámbito familiar, pero, en este caso, sí que se ha notificado debido a la situación laboral del caso cero, en sus desplazamientos habituales a otra provincia.

No es buena noticia hablar de brotes ha dicho Camacho, pero es “esperanzadora” porque significa que “hay capacidad de detección y de actuación quirúrgica sobre estos brotes”.

Además, ha vuelto a repetir la necesidad de mantener la distancia social, mínima de 1,5 metros y el uso de mascarillas cuando no hay posibilidad de mantener esa separación, además del lavado de manos o evitar manipular elementos de uso común como los tiradores de las puertas. “Hay que ser cuidadosos”.

Se ha estudiado a 12.000 contactos de los 1.706 contagios detectados desde el 11 de mayo

En la “nueva vigilancia” de la COVID-19 que comenzaba el pasado 11 de mayo, siguiendo las instrucciones del Ministerio de Sanidad, en Castilla-La Mancha se han confirmado un total de 1.706 casos y se ha estudiado a 12.000 contactos estrechos, de ellos 4.000 continúan todavía en fase de seguimiento.

“Esta última semana, de viernes a viernes, se han realizado más de 9.000 pruebas de diagnostico molecular en la región” a través de PCR o TMA, ha detallado.