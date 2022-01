Nuevo trasvase del Tajo al Segura de 27 hm3: “Nos espera un verano complicado”, dicen los ribereños de cabecera

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura (ATS) ha autorizado trasvasar 27 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura durante el mes de enero una vez analizada la situación de los embalses de cabecera (Entrepeñas y Buendía) que está en nivel 2, es decir de normalidad hidrológica.

La Comisión ha tomado nota de la previsión del sistema para los próximos meses en los que se mantiene la situación de normalidad hasta el mes de abril.

Por su parte, las Confederaciones Hidrográficas del Tajo y del Segura han informado de las previsiones de varias actuaciones necesarias para asegurar el buen funcionamiento de la infraestructura.

Según el informe de situación de la Comisión Central del Tajo-Segura, la autorización será preferentemente semestral y con una cuantía de 27 hectómetros cúbicos mensuales. El informe destaca que la aplicación semestral de las reglas de explotación permite deducir que el sistema se encontraría en situación de normalidad hidrológica, nivel 2, hasta el mes de abril y podría entrar de nuevo en situación hidrológica excepcional, nivel 3, a comienzos de mayo.

Por tanto, estima que durante los primeros cuatro meses se trasvasarán 27 hm3 mensuales y durante mayo y junio, hasta 20 hectómetros cúbicos respectivamente.

Desde la Asociación de Municipios Ribereños a los Embalses de Entrepeñas y Buendía, entre Guadalajara y Cuenca aseguran que "se está trasvasando todo lo que entra en otoño e invierno, nos espera un verano complicado”, sostienen para asegurar que estos municipios están "abocados otra vez a la ruina".

Y es que, recuerdan, el trasvase automático aprobado es de 27 hm3, con 157 hm3 almacenados del sistema Trasvase en la cuenca del Segura, más de 100 hm3 de los cuales se calcula que del propio Tajo y, en este sentido, la asociación reclama que "el agua que no se use, se quede en sus embalses".

“Con el Memorándum, la anemia es crónica”, sentencian desde la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía. Aunque reconocen que "la asfixia es menor con la modificación de las reglas, su carácter automático imposibilita una buena gestión del recurso: ya no es que no se atienda las necesidades de la cuenca cedente, es que se trasvasa se necesite o no se necesite. Y no se necesita".

Aseguran que "tienen almacenados medio año de trasvases en Nivel 2, casi ocho trasvases máximos en Nivel 3, no les hace falta el agua y aquí sí”, se lamenta la presidenta, María de los Ángeles Sierra.

Además, el técnico de la Asociación, Miguel Ángel Sánchez, advierte de "un escenario crítico en verano: se está trasvasando todo lo que entra en la época supuestamente húmeda, que este año está resultando bastante seca, con lo que en verano los embalses se encontrarán por debajo del veinticinco por ciento".

“Necesitamos una lámina estable de agua para que nuestras empresas puedan desarrollar su actividad este verano con seguridad, no podemos estar abocados constantemente a la miseria”, reivindica el vicepresidente, Borja Castro. “El agua del Tajo debe almacenarse en nuestros embalses, mientras no se use”.

Fuentes de esta asociación han explicado a elDiarioclm.es que unas obras en la infraestructura volverán a parar el envío de agua hasta el próximo 1 de marzo.