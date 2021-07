Núñez (PP): "Con los votos de Castilla-La Mancha no se puede apuntalar a Sánchez si es a cambio de perder dinero para los castellanomanchegos"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha exigido este martes al presidente regional, Emiliano García-Page, que "anteponga los intereses de la región frente a los del PSOE" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se reúne este miércoles, y en la Conferencia de Presidentes del próximo viernes.

"Un vecino de Ayna no es más que un vecino de Badalona pero tampoco es menos y lo que no vamos a permitir es que el CPFF y la Conferencia de Presidentes sirva para que Pedro Sánchez pueda apuntalar su Gobierno a cambio de concesiones económicas a Cataluña o a otros territorios con los que tenga acuerdos políticos que puedan dar estabilidad a su Gobierno", ha dejado claro el dirigente del PP que ha visitado este martes el municipio de Albacete.

Según ha avisado, "con los votos de Castilla-La Mancha no se puede apuntalar a Sánchez si es a cambio de perder dinero para los castellanomanchegos". "No queremos lo que no es nuestro, pero sí queremos lo que nos corresponde y lo que nos corresponde es en primer lugar una discriminación positiva del reparto de fondos europeos".

"Las regiones que más han sufrido por la COVID tienen que tener una discriminación positiva"

Dicho esto, ha afirmado que las regiones que "han sufrido más por la COVID" tienen que tener una discriminación positiva en los fondos europeos. Es por ello que ha exigido a García-Page que tanto en el CPFF como en la Conferencia de Presidentes reclame al Gobierno de Pedro Sánchez una discriminación positiva en el reparto de fondos europeos para que Castilla-La Mancha pueda ser beneficiada en porcentaje mayor que otras regiones ante la alta incidencia por la pandemia.

También le ha exigido al Gobierno de Castilla-La Mancha que reclame lo que "por justicia nos pertenece desde hace años", es decir, que la región no pierda "1.000 millones de euros año" por el modelo de financiación que se aprobó en la época del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

De otro lado, el líder del PP ha pedido a al presidente castellanomanchego que escuche "mucho más" a los alcaldes y que se apoye mucho más en ellos para sacar adelante el día a día de la región.

Además de escuchar y de confiar en los alcaldes, ha dicho, hay que tener algo más, "hay que tener recursos" para poder ayudar al turismo rural. "Los alcaldes y promotores empresariales enclavados en la región necesitan el aliento económico de su Gobierno", ha afirmado.