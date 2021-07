Page, a Pere Aragonès: "Es mejor ir a la Conferencia de Presidentes que a Waterloo"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha criticado la ausencia de la Conferencia de Presidentes, que se celebra este viernes en Salamanca, del presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès.

"Me hubiera gustado que fuera todo el mundo. Alguno se va a ausentar. Es mejor eso que tanto viaje a Waterloo. Le vendría muy bien a toda Catalunya que nos dijéramos a la cara lo que pensamos".

Para García-Page "estamos en la hora de la verdad hablando de dinero" porque esa, asegura, "es la ideología que manda en el mundo" y ha afirmado que no va a consentir que Castilla-La Mancha se quede atrás. "Muchos piensan que es una región muy humilde. Sí, pero va a ser tan protagonista en el escenario nacional como cualquiera".

"Vamos a discutir bien" en Salamanca, decía, porque "va a llegar más dinero en cinco años que lo que ha llegado en los últimos 25. Hay que aprovecharlo bien. No para crear gasto absurdo. Hay que hacer las cosas con cabeza, en buenas inversiones, sin malgastar".

Añadía que en la cumbre de presidentes autonómicos de este mes de julio, "estamos ante la oportunidad para que el Estado se retrate sobre si vamos a tener o no una buena financiación y no hay que confundirlo con lo que llega de Europa. Eso es para un rato” porque, recordaba, los fondos tienen plazos y no durarán para siempre.

"Esta es también la hora de la verdad de la financiación autonómica"

Durante un acto celebrado en el reabierto centro de salud de Alcolea del Pinar (Guadalajara) ha recordado que "esta es también la hora de la verdad para la financiación autonómica" porque "el 95% de lo que gastamos lo hacemos en servicios sociales, en educación y en sanidad".

En la zona básica de Salud al que pertenece este pequeño municipio de Guadalajara el número de usuarios no llega a los 1.000. "Tenemos médicos que, solo ellos, tienen más de 1.200 cada uno y lo digo para que quede claro a dónde va el dinero de la gente. Si esto dependiera del Ministerio de Sanidad, las cartillas se hubieran llevado al Paseo de la Castellana porque es mucho más barato".

La Sanidad, decía "es un derecho, no es un capricho y da igual el número de gente que viva aquí", decía para recordar la lucha contra la despoblación en la región. "¿Qué debemos recibir para pagar Sanidad y Educación?", se preguntaba para auto responder: "Lo mismo que si en vez de gestionarlo las comunidades autónomas lo hiciera el Gobierno de España".