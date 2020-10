Hygia Pecoris Salud Populi: la higiene de los animales es la salud del pueblo

Estimados compañeros,

Desde esta Asociación queremos haceros llegar nuestra enhorabuena en el día del Patrón, San Francisco de Asís. Como no podía ser de otra forma, esta felicitación va acompañada por el reconocimiento a vuestra labor abnegada, generosa e incansable que, lamentablemente, ha sido, desde siempre, poco valorada por la mayoría de nuestros gobernantes.

La visión cortoplacista de nuestros políticos ha conllevado que no se haya realizado una planificación de futuro en el campo de la salud global, centrándose principal y casi exclusivamente en las actuaciones asistenciales.

Precisamente las actividades de prevención en salud pública, sanidad y bienestar animal y sanidad ambiental que aportamos los veterinarios a la sociedad van mucho más allá a lo que consideran y tienen conocimiento nuestros dirigentes, sin embargo, creemos que las capacidades desarrolladas por nuestra profesión han sido, como siempre, minusvaloradas y poco potenciadas.

Esta falta de reconocimiento, puesta de manifiesto otra vez más durante la pandemia en la que no se contó con nosotros, nos parece injusta y nos produce tristeza. Por eso, queremos aprovechar nuestro día para reivindicar la labor fundamental que realiza el colectivo veterinario y hacernos visibles ante la población en general y nuestros gobernantes en particular. No en vano, somos uno de los eslabones básicos para el desarrollo del enfoque One Health que tanto hemos defendido.

Nuestra Asociación ha reivindicado desde hace años la creación de una Agencia One Health de Control de Fronteras que integre a los diferente servicios Para-Aduaneros: Sanidad Exterior, Sanidad Animal, Sanidad Vegetal y SOIVRE, entre otros, ya que el Sistema Nacional de Salud, cuyo enfoque es eminentemente asistencial, no nos acoge.

También aprovechamos este día para reclamar nuevamente la unificación de los Cuerpos y Escala de la AGE en un solo 'Cuerpo de Veterinarios del Estado' ya que sería beneficioso tanto para todos nuestros compañeros porque se eliminarían las desigualdades creadas, favorecería la movilidad y ayudaría a fortalecer la implantación del concepto One Health tan necesario en los tiempos que corren.

Pensamos que todas estas estructuras que defendemos resultan mucho más efectivas para contribuir a evitar la aparición de problemas sanitarios como el que sufrimos en la actualidad y sobre el que la OMS advierte que cada vez habrá más saltos zoónósicos de enfermedades por la intensificación en las interacciones entre la población humana y nuestro ecosistema salvaje.

Desgraciadamente esta opinión no es considerada por nuestros gobernantes, probablemente, por desconocimiento y por falta de interés al no ver la posibilidad de obtener un rédito político inmediato en su puesta en funcionamiento.

Esperemos que nuestros mandatarios abran los ojos en el día mundial de la veterinaria y esto se produzca más temprano que tarde. Desde nuestra Asociación seguiremos insistiendo en ello y, por supuesto, trabajando por nuestro colectivo y reivindicando la importancia de nuestra actividad que contribuye de forma decidida y necesaria al bienestar de nuestra sociedad. Enhorabuena a todos por vuestro trabajo, mucho ánimo para seguir adelante y muchas felicidades en el día de nuestro Patrón.