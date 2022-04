Todos los paisajes de Castilla-La Mancha son paisajes culturales. Lo son los urbanizados, los cultivados y también los acotados por el hombre como 'paisajes naturales', ya que se 'encapsulan' para ser tratados como aquel territorio que debe ser conservado para ser recordado como no antrópico.

Un interesante libro de reciente publicación del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Castilla-La Mancha acaba de mostrárnoslo, Paisajes Culturales Agrarios en Castilla-La Mancha, coordinado por Mª Carmen Cañizares y Ángel R. Ruiz. En él, varios autores, nos indican el valor añadido que generan en la creación de riqueza y de valor cultural e identitario.

Coincide la publicación del libro con un interesante artículo de Antonio Muñoz Molina en El País titulado 'Tanta fealdad', en el que hace un duro reproche a aquellos que han ayudado a la mayor destrucción del patrimonio urbano, de paisajes agrícolas y naturales de nuestro país. Los especuladores del último franquismo y también los que, ya con armas 'democráticas' en sus manos, han tomado decisiones urbanísticas, edificatorias o de ornato urbano hasta nuestros días, perjudicadas son las ciudades declaradas patrimonio de la humanidad o conjunto histórico-artístico, pero también el tan preciado y único mundo rural de nuestra región.

El producto está ahí: muchos de nuestros paisajes urbanos son infectos. Lo ha sido por la falta de referentes edificatorios o gusto estético de los promotores que se autoconstruyeron su vivienda o lugar de trabajo, sino que también a ello han colaborado arquitectos públicos o privados y técnicos municipales. Y no sólo de acción, sino también de omisión, de aquellos que pudiendo legislar, no lo dictan las normas oportunas o qué debiendo vigilar y sancionar, miran hacia otro lado, cuando no dictan disposiciones declarando el espacio de “interés general” para saltarse informes de impacto ambiental o urbanístico.

Lo venimos denunciando desde hace años en La Tribuna ''Nuestros Pueblos' (19-VII-01), 'Paisaje irremediablemente perdido' (13-IV-01), 'Patrimonio Natural' (14-X-04) 'Harvard' (4-II-07), 'La ruta de D. Quijote' (15- III-07), 'El paisaje' (28-II-08) con motivo de la entrada en vigor del Convenio Europeo del Paisaje, reclamándolo el 23-VII-09 con la columna titulada 'La Ley del paisaje'. Volvimos a insistir en ello en 'Los entornos monumentales' (4.XI.2010), 'El paisaje' (22-XII-2011), 'Paisajes culturales' (9-II-2012), 'Paisajes' (18-IV-2013)… y así hasta ¡459 entradas!.

La Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo elaboró un Anteproyecto de Ley de Protección, Gestión, Ordenación y Fomento del Paisaje de Castilla-La Mancha, y tras recibir propuestas del Grupo de Paisaje del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM) y de Diego Peris Sánchez, el consejero de Fomento, Ignacio Hernando Serrano, inició el expediente de elaboración del anteproyecto el 5 de octubre de 2020, recibiendo nuevas aportaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, la Real Fundación de Toledo o la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Gabilex, la revista del Gabinete Jurídico de Castilla La Mancha publicó en su nº 24 (2020) un artículo titulado 'El paisaje en la legislación española. Especial mención a Castilla-La Mancha' donde su autor, Alberto Campos Jiménez indica la necesidad y urgencia de su aprobación para proteger y conservar el paisaje, y con ello frenar la despoblación que sufre gran parte de nuestro territorio. Y, nosotros añadiríamos, que al tiempo, proteger los valores culturales de nuestro paisaje.

El Gobierno de España ya hizo sus tareas adecuando la normativa al Convenio Europeo del paisaje (Florencia, 20 de octubre de 2000) aprobando el 22 de diciembre de 2014 la Ley del Paisaje, habiéndolo hecho ya comunidades como la valenciana, la catalana, la gallega, la cántabra o la vasca.

Nos preguntamos si tiene realmente interés nuestro Gobierno regional en aprobar definitivamente la Ley del Paisaje derogando la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística que creemos ha quedado totalmente obsoleta, tal como nos demuestran los atentados contra nuestro paisaje que tanto horrorizan a Antonio Muñoz Molina al cruzar por nuestra región.