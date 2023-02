Estos son los objetivos de los partidos políticos a 100 días de las elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha

Los partidos políticos que aspiran a presidir la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tienen claro sus objetivos, a 100 días de las elecciones autonómicas. En varias entrevistas con Europa Press, las formaciones han señalado sus fortalezas de cara a la nueva convocatoria electoral.

El PSOE enfila esta recta final con la intención de exhibir gestión, ensalzar el mensaje de mejoría económica en las últimas dos legislaturas y apoyarse en el gran poder municipal que atesoró en los comicios de 2019. Las fuentes consultadas señalan que los avances de los últimos dos mandatos serán la estructura del argumentario frente a lo que consideran el retroceso que puede suponer para dichos avances que una suma de fuerzas del PP y Vox den la vuelta al Ejecutivo castellanomanchego.

Por ello, y tal como ya se percibe en las ideas fuerza de los mensajes de las últimas semanas, la candidatura socialista se presentará como la única alternativa a un hipotético gobierno 'popular' condicionado por la postura de extrema derecha. “Lo contrario que lo que hizo el PP cuando gobernó Cospedal”, apuntan desde la dirección socialista a esta agencia.

Usando estos mimbres, auguran una campaña centrada en confrontar no solo modelos, sino también capacidad de gestión con el principal rival, Paco Núñez. Una gestión que quieren contraponer con el tono del líder 'popular' y lo que califican como “ocurrencias, insultos y bulos”, en una estrategia que, a juicio del partido que hoy sustenta el gobierno, demuestra que el 'popular' no está preparado para gestionar la incertidumbre actual, ya que no genera confianza.

El PP quiere usar a Feijóo

La estrategia de campaña del PP pasa por ayudarse de la imagen de marca tanto del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, como de los presidentes autonómicos 'populares' de las regiones del norte y del sur. Así, tanto Juanma Moreno como Isabel Díaz Ayuso visitarán territorio castellanomanchego, apuntan desde el PP.

A nivel argumental, los discursos del partido vienen girando en los últimos tiempos en torno a aparejar la imagen de García-Page a la de Pedro Sánchez y a pedir explicaciones a nivel regional por políticas de ámbito nacional, poniendo los discursos del presidente castellanomanchego frente al espejo del apoyo de parlamentarios regionales socialistas que han avalado las decisiones impulsadas por el Gobierno estatal.

Las opciones de Paco Núñez de desbancar a García-Page pasan, según los últimos sondeos, por sumar fuerzas con Vox, aunque en los últimos días el 'popular' viene asegurando que podría estar en disposición de gobernar en solitario.

“Pluriempleo” de Picazo

Carmen Picazo, la candidata de Ciudadanos a presidir la Junta y también la Alcaldía de Albacete, plantea su campaña a pie de calle y en permanente contacto con vecinos, lo que quieren complementar con mucha presencia en redes sociales, tanto para compartir mensajes como para recibir sugerencias e ideas del electorado castellanomanchego.

Ofrecer “soluciones pragmáticas y sensatas” a los problemas de “familias reales de clase media, autónomos y pymes” y centrándose de manera especial en los jóvenes serán la estructura del discurso que la formación naranja quiere ofrecer al electorado.

A esto, suman su intención de abordar de manera prioritaria cuestiones como la educación, la sanidad, la natalidad, la conciliación laboral, la innovación y el medioambiente, y evitando entrar en lo que consideran “polémicas innecesarias” habituales en la política actual para centrarse en plantear una alternativa “constructiva, reformista y moderna”. Tras lograr conformar un grupo parlamentario de cuatro diputados en 2019, Cs ha conseguido recabar numerosas mayorías en las Cortes esta legislatura para sacar adelante distintas iniciativas, al tiempo que han mostrado su apoyo a textos legislativos y propuestas en la Cámara regional.

De esta forma, y pese a las dos crisis que llevaron a la formación a sustituir a dos de sus representantes, las señorías de Cs han sido de las más productivas en un Parlamento regional que se resisten a abandonar.

La confluencia a la izquierda

La inminente confluencia de izquierdas que habrá de cristalizar en el corto plazo en Castilla-La Mancha está ya inmersa en el diseño de una campaña electoral que, en todo caso, necesita primero ver cómo cristaliza la suma de fuerzas, bajo qué marca se asienta, quién se hará la foto del cartel electoral, qué forma se adopta en cada una de las plazas municipales y hasta de qué color será la papeleta.

En las últimas semanas se han dejado ver algunas discrepancias, como la sugerencia de Podemos de derrocar a Emiliano García-Page si hipotéticamente la confluencia fuera bisagra para un gobierno socialista, que no acabó por ser compartida por Izquierda Unida. Incluso, por el momento, los dos líderes de estas formaciones, José Luis Gascón y Juan Ramón Crespo, se han ofrecido formalmente a ser el candidato a la Presidencia de Castilla-La Mancha.

Desde la parte de Podemos, apuntan a Europa Press que el contacto con la gente y sus necesidades del día a día van a estar en el centro del discurso a través de actividades de calle y de participación, con propuestas concretas y “atrevidas” sobre sanidad, educación, juventud, medioambiente o derechos laborales. Hablar de futuro frente al pasado, al que colocan como símbolo al actual presidente; y abordar la situación y la mejora de la sanidad y la educación públicas, la vivienda, la situación y el protagonismo de los jóvenes para ese cambio formarán parte de ese argumentario.

Por la parte de IU, aseguran fuentes de la formación a esta agencia que el trabajo será a pie de calle, cara a cara y boca a boca, ya que no son una organización que se base en grandes medios o eventos para poner en marcha su particular campaña.

Exhibiendo músculo municipalista, entiende IU que para lograr más cercanía es preferible asumir una campaña que huya de grandes carteles o actos y que se centre en hablar directamente al vecino cada uno de los 100 días que restan hasta abrir las urnas. El principal instrumento será para todo ello la propia militancia, intentando ilusionar al electorado desde el trato más personal, algo que solo es posible según su doctrina a través de unos simpatizantes concienciados de la importancia del proceso electoral.

Vox quiere “defender lo nuestro”

Fuentes de la formación de Santiago Abascal han indicado a Europa Press que la campaña en la que ya se trabaja se centrará, sobre todo, en los barrios y en los pueblos, con una idea principal que pasa por trabajar en la defensa de conceptos como la seguridad, el hogar o la familia. “Defender la nuestro”, explicitan desde el partido.

Y todo ello frente a lo que consideran una falta de apoyo económico e institucional a sectores como los comercios de proximidad, abocados, según indican, a un incremento de costes de suministros, a una burocracia excesiva y a “nefastas políticas” que “abocan al cierre a muchos negocios”.