El PP evita confirmar pacto con Vox en Castilla-La Mancha pero formará Gobierno “si la mayoría no quiere que siga el PSOE”

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha evitado este martes hablar sobre posibles pactos si llega a la Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha y ha dicho que él formará Gobierno “si la mayoría de habitantes de la región decide en las urnas que no quiere que siga el PSOE en el poder”.

Durante una rueda de prensa en Cuenca, donde ha mantenido un encuentro navideño con afiliados del partido, ha sido preguntado por el anuncio de Vox de designar a David Moreno como candidato a la Presidencia de la Junta y la posibilidad de futuros pactos.

Núñez, que no ha querido entrar a valorar las decisiones de otros partidos, ha asegurado que él no va a hacer lo que dijo en su momento el entonces candidato socialista, Emiliano García-Page, “aseguró la primera semana de mayo de 2015 que nunca pactaría con Podemos y acabó haciendo vicepresidente segundo a José García Molina”.

“Yo voy a interpretar el resultado de las elecciones de mayo de 2023 y voy a aceptar el resultado que el pueblo vierta en las urnas”, ha asegurado Núñez, quién además ha relatado que lleva cuatro años trabajando en el proyecto que él mismo lidera “para ganar las elecciones en Castilla-La Mancha, para ofrecer un futuro de esperanza y oportunidades a los habitantes de la región”.

Por eso, respetará e interpretará el resultado electoral del 28 de mayo, “y si la mayoría de castellanomanchegos no quiere que el socialismo siga gobernando, formaremos Gobierno”. En esta línea, el líder de los 'populares' de la región también se ha pronunciado sobre si García-Page va a volver a ser candidato a la Junta o no. “Va a acabar el año y aún no se ha pronunciado en este sentido”, ha dicho.

“No hay nada mejor que rendir cuentas en las urnas, y García-Page ha mentido, ha engañado, y en mitad de la pandemia insultó y faltó el respeto a los castellanosmanchegos”, ha opinado Núñez. De ahí que defienda que deben de ser los ciudadanos “quienes juzguen esas actitudes en las urnas”, mostrando su encanto a que el presidente de Castilla-La Mancha confirme que se va a presentar a la reelección.

Confianza “absoluta” en Carlos Velázquez para Toledo

Por otro lado, también ha sido preguntado por la candidatura de Vox a la Alcaldía de Toledo, que lidera la actual diputada nacional Inés Cañizares, y si ve factible la candidatura 'popular' de Carlos Velázquez.

No ha querido entrar muy en detalle y tan solo ha mostrado su confianza “plena y absoluta” en el candidato 'popular'. “Velázquez será el próximo alcalde de Toledo, no tengan ninguna duda”, ha garantizado.

Preguntado sobre el resto de candidatos 'populares' que aún falta por conocer a las capitales de provincia y ciudades más importantes de la región, Núñez ha indicado que en la actualidad se está trabajando en las listas y “paso a paso” se van a ir conociendo los nombres al compás del trabajo del Comité Electoral Nacional vaya concluyendo los expedientes que tiene que elaborar.

Para las listas al parlamento regional, ha indicado que “aún queda mucho para conocerlas”, porque a partir de Navidad el PP trabajará en confeccionar las listas que acompañaran a los cabezas de cartel a las diferentes alcaldías.

Una vez se tengan estas, se comenzarán en las candidaturas a las Cortes de Castilla-la Mancha. “Tranquilamente faltan tres meses para que podamos empezar a hablar de las candidaturas a las autonómicas”, ha subrayado Núñez.

Carmen Calvo y la disciplina de voto

Por último, el líder del PP regional ha señalado que “es triste” ver como la exvicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, “si ha roto la disciplina de voto del PSOE” en la votación de la 'ley trans', algo que “no han sido capaces de hacer los diputados nacionales socialistas de Emiliano García-Page en el Congreso” en cuestiones como la eliminación del delito de sedición o la modificación del delito de malversación.

“A mí 600 euros me merecerían la pena si es por defender a mi tierra”, ha destacado Núñez, al tiempo que ha preguntado “qué diferencia hay entre Carmen Calvo y los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha”.

Por último, Núñez ha recordado que el presidente de Cataluña, Pere Aragonés, hacía pública ayer la hoja de ruta pactada con Sánchez para que en 2023 se produzca este referéndum en Cataluña. “No tardará García-Page en decir que no está de acuerdo y que no lo permitirá, pero volverá a aceptar lo que diga su partido, tal y como ha venido haciendo hasta ahora”, ha indicado.