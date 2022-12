El Gobierno de García-Page cree que Vox ha “renunciado” a Castilla-La Mancha con la candidatura de un “desconocido”

“La primera impresión” del Gobierno de Castilla-La Mancha es que “Vox ha renunciado a la plaza castellanomanchega”. Esto, después de que el partido de extrema derecha anunciase que sería su portavoz en Talavera, David Moreno Ramos. Un “desconocido”, en palabras de la portavoz castellanomanchega, Blanca Fernández. “Se ha pasado de hablar de candidaturas de primer nivel nacional, como Ortega Smith, a un señor que es un desconocido”, zanjó.

De este modo, para el Ejecutivo, se han “renunciado” a las posibilidaes que “en algún momento pensaban que tenían” de sumar con el PP de Castilla-La Mancha. “Porque se trata de Page o Núñez más Vox. Pero el propio Vox se ha desinflado en sus propias expectativas, porque de Ortega Smith a una persona desconocida es un salto extraño, que no se entiende en la dificultad de la plaza”, resaltó Fernández.

Ni Ortega Smith ni Inés Cañizares, que será la candidata a la alcaldía de Toledo, pero no de la Junta. “Da la sensación de que no quiere ser la nueva Macarena Olona, por no tener buen resultado y no tener donde regresar. Quiere conservar su plaza en el Congreso, pero más pensando en sus intereses personales que políticos”, recalcó la portavoz castellanomanchega que zanjó: “Sólo hay dos alternativas o Page o Núñez más Vox”.