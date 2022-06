El personal del 'contact center' de Castilla-La Mancha, llamado a la huelga por el bloqueo del convenio colectivo

Este lunes, 12 de junio, los trabajadores de Contact Center de toda España, unas 120.000 personas aproximadamente, están convocadas por CCOO y UGT a una nueva jornada de huelga de 24 horas por el bloqueo de la patronal CEX a la negociación del VII Convenio Sectorial, pendiente desde hace dos años. En Castilla-La Mancha, la huelga afecta a más de 2.000 personas, mayoritariamente mujeres.

De este total de empleados, 1.200 trabajan en Jazzplat-Guadalajara; en torno a medio millar en Atento-Toledo y más de 350 en Comdata Group-Talavera (antigua Digitex).

Según CCOO, el convenio de Contact Center se encuentra en ultraactividad desde que finalizó su vigencia. A partir del 1 de enero de 2020 los avances en la negociación han sido nulos, a pesar de ser un sector que no se ha resentido con las últimas crisis y cuyas plantillas fueron esenciales durante la pandemia.

“La patronal CEX siempre se excusa en que el sector tiene pérdidas, lo cual es falso; y en que necesitan flexibilidad en horarios y contrataciones. Solo ven sus presuntas necesidades y no les importan las nuestras, solo quieren tenernos con un contrato y unas condiciones cada vez más precarias”, ha señalado el delegado sindical de CCOO en Jazzplat-Guadalajara, Raúl Formoso.

“Queremos un trabajo en condiciones dignas y con salarios que nos permitan vivir y no solo subsistir. Pero la patronal no nos deja más que ir a la huelga para luchar por nuestros derechos y por un convenio digno. La anterior jornada de huelga tuvo un seguimiento del 85% a nivel nacional y esta vez no va a ser menos, es el momento de seguir demostrando a la patronal que, si no mejoran nuestras condiciones y acceden a un convenio digno, nos tendrán enfrente una y otra vez”, ha alertado.