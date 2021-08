Pilar Callado: "Todavía hay jóvenes que no saben identificar la violencia de género"

En una relación sexual, si no te digo que SÍ, es No:



🖐Un No, No lo sé, o un silencio NO es un sí🙅🏽‍♀️

🖐La creencia de q las chicas decimos No cuando queremos decir Sí, es un MITO⚠️

🖐Ligar no nos compromete a tener relaciones sexuales❗

✔️Estas deben ser consentidas y respetuosas pic.twitter.com/zY6qtVDKWl