La pintura de Alejandro Botubol, Medalla de Oro en una nueva Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas

La 82 Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas (Ciudad Reaul) ha abierto de nuevo sus puertas en el Centro Cultural La Confianza en una edición para la que se han seleccionado 72 obras, de las cuales 49 son pinturas y 23 esculturas, además de obras de José Manuel Ciria como artista invitado.

En esta ocasión, la Medalla de Oro que se entrega como galardón, con un premio de 15.000 euros, ha recaído en la obra ‘Gran eclipse solar’, una pintura de efecto realista del artista gaditano Alejandro Botubol, que se ha impuesto a las 284 obras presentadas en esta edición por 217 artistas de once nacionalidades, procedentes de España, Japón, Italia, Bulgaria, Corea o Cuba, entre otros.

Un galardón que el artista ha recogido emocionado recordando la dura etapa vivida en los últimos meses. “No hay que olvidar que en el mundo de la cultura, ver cerrado en el 2020 todos los centros y museos no solo afecta a los artistas sino a todos los que trabajan en esa cadena”, ha manifestado Botubol, subrayando que “este tipo de premios y convocatorias, además de dar ese estímulo económico, sirve también para darte cuenta de que se te reconoce”.

Fondo de Adquisición

De la 82 Exposición Internacional de Artes Plásticas, que se puede visitar hasta el próximo 3 de octubre, destaca también el fondo de adquisición, que junto al premio suman una cuantía de 65.000 euros de inversión en arte, que aportan instituciones y mecenas. De las obras presentadas el jurado decidió por unanimidad adquirir para la colección del Museo Municipal de Valdepeñas la pintura titulada ‘Camino, laberinto y espejo’ del archiconocido Miguel Villarino. También pasará a formar parte del fondo municipal la obra escultórica ‘Resurgimiento’, de la que es autora María Teresa Esteban Gómez.

Del mismo modo, por delegación, el jurado seleccionó para la colección de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la pintura ‘You know how to make me happy’ de Vice García, así como la escultura de Saiz Manrique denominada ‘Ulises’.

Para la Diputación de Ciudad Real el jurado calificador seleccionó la pintura ‘Estudio de Paölozzi IV’ de David Calderón y la escultura ‘Cámara de bicicleta’ de Miguel Ángel Martínez García.

En total se aportan 15.000 euros como premio de la exposición así como 15.000 euros de fondo de adquisición por parte del Ayuntamiento de Valdepeñas, a los que se suman la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con 10.000 euros, la Diputación de Ciudad Real con 7.000 euros y como mecenas la bodega Félix Solís Avantis con 8.000 euros y Francisco Delgado Abogados con 3.000 euros.

Las obras adquiridas por el Consistorio van a formarán parte de los fondos de la pinacoteca municipal, donde también se encuentran otras valiosas obras de arte de autores tan reconocidos como Antonio López, Manuel López Villaseñor, Pancho Cossío, Agustín Redondela, Agustín Úbeda, Antonio Guijarro, Juan Barjola, Venancio Blanco, Santiago de Santiago, José Luis Sánchez, David Lechuga o Juan Manuel Castrillón, entre otros.

De su lado, en la inauguración, el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, ha señalado que “en estos tiempos, este acto es una buena manera de saber para qué sirve el arte, sirve para que nos sintamos vivos. Y yo que he visto ya la exposición me reconforté vivo, y esa vida me la daba el arte”.

“A fin de cuentas, qué es un cuadro sino la pretenciosa aventura fracasada de querer recoger un trozo de luz en un marco, y en la medida que los cuadros se exhiben sin marco la luz también te inunda”, reflexionaba Martín, afirmando que “saber coger parte de la luz que quisieron atrapar vanidosamente estos artistas que nos acompañan es una forma de sentirse vivo”.