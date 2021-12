La plataforma contra la macrogranja de gallinas de San Clemente pide la moratoria por su plan de bioseguridad "desactualizado"

La plataforma vecinal contra la macrogranja de gallinas de San Clemente ha manifestado sus "dudas" ante la moratoria anunciada para las macrogranjas. Según la enmienda que ha presentado el PSOE dicha moratoria sólo aplicaría a las futuras macrogranjas de porcino de la región.

La moratoria de macrogranjas aplicará sólo a las de cerdos hasta 2024 en Castilla-La Mancha

Los vecinos que constituyen la plataforma valoran positivamente el cambio de actitud de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con el anuncio de moratoria, pero consideran necesario "leer la letra pequeña" tras lo comunicado y que el Gobierno de Castilla-La Mancha aclare "qué representa esta moratoria para los proyectos que están en tramitación y si los proyectos de ganadería aviar están incluidos". También piden que se den "más garantías" sobre cómo se procederá tras el anuncio, ya que tienen dudas de que pueda tratarse meramente de una táctica preelectoral para evitar la pérdida de votos de cara a las próximas elecciones.

La plataforma considera "dañino para el medioambiente, el bienestar y para la vida rural este modelo de explotaciones de escala industrial que está proliferando en la región en contra de la voluntad de muchos vecinos". De este modo, insisten en que su oposición "no es contra la ganadería en general ya que de haber sido esta propuesta un proyecto sostenible, ecológico y de una escala acorde con el entorno, la habrían apoyado".

Por otro lado, recalcan que la moratoria hace referencia a la gestión de nuevos proyectos, anunciando que no admitirán solicitudes, ni concederán nuevas autorizaciones ambientales, pero no se han pronunciado sobre aquellas que están en trámites y esta es la situación de la macrogranja en la localidad conquense. Así mismo, recalcan que se inició una petición el pasado septiembre que, en menos de un mes consiguió "más de 40.000 firmas en oposición".

La portavoz de la plataforma Llanos Ortiz afirma que "no podemos conformarnos con una moratoria que solo contemple los próximos proyectos que se presenten, esto no es suficiente; es necesario que se paralicen los trámites de las que están en curso. También consideramos imperativo que se defina, regule y ejecute un Plan Estratégico de Ganadería Intensiva con normativas detalladas, rigurosas y acordes a la escala de las explotaciones y se reevalúen las aprobaciones recientes de impacto ambiental para que valoren el impacto ambiental acumulado de la ganadería intensiva en Castilla-La Mancha y no de forma aislada".

Además del "alto consumo de agua" que supondría la macrogranja, señalan que se ubicaría en una zona declarada vulnerable por nivel nitratos y que además está "a menos de 500 metros de casas habitadas". Por otro lado, piden que exista una reevaluación para que se examine y actualice su plan de bioseguridad y prevención de riesgos biosanitarios, ya que la pandemia actual COVID-19 "ha supuesto un antes y un después en nuestros riesgos frente a posibles zoonosis".