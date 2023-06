Alberto Rojo exige a la alcaldesa de Guadalajara que haga público su acuerdo con Vox: “¿Qué han pactado?”

El exalcalde y concejal, Alberto Rojo, daba por iniciada este jueves la labor de oposición del PSOE en el Ayuntamiento de Guadalajara después de que el pasado 17 de junio la popular Ana Guarinos se hiciese con el bastón de mando de la ciudad con un pacto PP-VOX a pesar de no ser la lista más votada.

La alcaldesa de Guadalajara cobrará 76.495 euros

“Guadalajara vive un momento de expansión sin precedentes y como receptores de fondos europeos no pueden perderse ni proyectos ni plazos. Por eso les anuncio que no habrá 100 días para el nuevo gobierno. La oposición empieza aquí y ahora”, afirmaba Rojo con contundencia, al tiempo que aseguraba que esta labor será “leal, constructiva y rigurosa, pero firme ante cualquier retroceso”.

En este sentido, el ex alcalde “exigía” en varias ocasiones que la nueva alcaldesa haga público su acuerdo de gobierno con VOX, “si es que lo tiene”, porque “¿Para qué han pactado? ¿Qué medidas impondrá VOX al PP ¿Qué nuevos proyectos van a emprender o qué proyectos van a parar?, se preguntaba

Un balance con 32 grandes proyectos o inversiones ya en marcha

El PSOE inicia su labor de oposición explicando a la ciudadanía con detalle cuál ha sido la labor realizada por Alberto Rojo durante los últimos cuatro años, con una memoria “muy completa” que se hará pública esta semana. En la misma aparecerán 32 grandes proyectos o inversiones ya en marcha “que la señora Guarinos tan solo tendrá que inaugurar”.

Así, tras recordar que en los próximos meses la nueva alcaldesa empezará a inaugurar “las nuevas empresas que como Cummins ya han llegado a la ciudad”, Rojo enumeraba algunos de estos proyectos, como la apertura de un nuevo Mercado de Abastos, la renovación de la calle Arrabal del Agua, la rehabilitación integral de numerosas calles y plazas del casco histórico, la construcción de 300 viviendas en alquiler a precios asequibles para jóvenes y familias de clase media, el reacondicionamiento del todo el entorno del nuevo campus universitario con el nuevo aparcamiento disuasorio, el parque del nuevo Alamín, la depuradora de iriépal, la nueva rotonda en el Henares junto al desarrollo del sector SUE30, la mayor operación de repintado de calles o la nueva iluminación ornamental del Teatro Buero Vallejo.

Además, Alberto Rojo destacaba que la alcaldesa Guarinos se encuentra “una Guadalajara mucho mejor que la que ellos dejaron hace cuatro años, con un Ayuntamiento más sensible, moderno, más eficiente y robusto desde el punto de vista económico”.

Ha sido en la “solidez” de la hacienda municipal en la que el ex alcalde ha insistido mucho tras asegurar que “pronto empezarán las mentiras y las excusas”. Por ello ha explicado que en el Ayuntamiento no hay impagos, no hay facturas, los grandes contratos están en funcionamiento, el periodo medio de pago a proveedores se sitúa en 9 días y hoy tendría un remanente acumulado de 11,2 millones de euros.

“Sectarismo y falta de transparencia” en los primeros días de gobierno

Preguntado por los medios de comunicación, Rojo hacía una valoración de los primeros días de Guarinos al frente del Ayuntamiento, que han estado marcados -a su entender- por “la falta de transparencia y lealtad a los vecinos y vecinas; por el despotismo y el sectarismo”.

El ex alcalde daba a conocer que Ana Guarinos no le llamó el pasado día 28 como ganador de las elecciones como sí hizo su antecesor, Antonio Román; que no aceptó que él mismo le entregase el bastón de mano “en un gesto de cordialidad y normalidad democrática” o que invirtió los turnos de palabra durante la sesión de investidura para que el PSOE no cerrase las intervenciones de los grupos políticos como fuerza más votada.

Además, Rojo ha considerado “sectario e irresponsable” que el primer recibimiento público de la alcaldesa haya sido al líder de su partido en la oposición, Paco Núñez, y no al resto de instituciones para “tender su mano” y para “trabajar por el interés de los vecinos y vecinas”.

En su opinión, con esta actitud “solo demuestra su interés por hacer política desde el Ayuntamiento y hacer oposición a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”. Cree que “lo razonable si tuviese proyectos para esta ciudad” hubiese sido pedir una reunión de trabajo al presidente Emiliano García-Page.