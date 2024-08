“El ambiente está raro”: Camuñas celebra su mítico ‘Francisquete’ tras expulsar el PP a su alcalde por insultos en redes

Hace 17 años que la localidad de Camuñas, en la Mancha toledana, celebra las hazañas de su héroe más popular: el bandolero Francisco Sánchez Fernández, también conocido como 'El Tío Camuñas'. La recreación histórica, todo un espectáculo teatral, de su levantamiento en armas contra las tropas napoleónicas y de su captura y posterior fusilamiento, se ha convertido en un acontecimiento en este pueblo. Pero este año llega con el nombre del municipio en boca de todos.

Los actos, que también incluyen otras actividades, y que se llevan a cabo desde este viernes hasta el mediodía del domingo, son conocidos como fiesta de 'Francisquete' y forman ya parte de la tradición del pueblo junto con sus legendarios 'Pecados y Danzantes' del Corpus Christi. Arrancan este viernes, a las 21.30 horas con la inauguración oficial. A partir de ahí es cuando está prevista la intervención de su polémico alcalde, Fernando Gallego, expulsado a finales de julio por el PP debido a sus numerosos insultos en redes sociales al rey, a la Guardia Civil, a Feijóo y a Pedro Sánchez, entre otros.

Pese a que el alcalde se retractó de sus mensajes ofensivos y pidió disculpas, el PP ya le había abierto un expediente informativo y lo elevó al Comité de Derechos y Garantías del partido a nivel regional, como órgano competente. Una vez analizada la situación, Fernando Gallego fue cesado como militante y expulsado. No obstante, él ha decidido mantener su acta y su cargo como alcalde. De momento.

Entre el Tío Camuñas y un polémico alcalde

Debido a estos hechos, “el ambiente está raro” de cara al 'Francisquete', afirma el secretario general de la Agrupación Socialista local, Pedro Gallego, que fue candidato a la Alcaldía en las elecciones municipales del año pasado, y que renunció al acta de concejal tras el 28M.

Se da la circunstancia de que Pedro Gallego es presidente de la Asociación Cultural La Partida, creada en 2008 para conmemorar la figura del 'Tío Camuñas'. Sigue siendo el encargado de coordinar esta celebración y lamenta que el pueblo se haya hecho famoso estos días por lo sucedido con el alcalde.

Este vecino confía en que la nueva edición del 'Francisquete' se celebre con total normalidad. “El ambiente está muy raro, igual de raro que la situación del ayuntamiento. Porque el alcalde ya no pertenece al partido por el que se presentó, pero no sabemos si el Grupo Municipal Popular puede mantenerse como tal si él no deja la Alcaldía”. Tampoco es viable, dice, una moción de censura, ya que el PSOE solo cuenta con tres concejales frente a los seis del equipo de Gobierno. Hasta ahora gobierna el PP, pero con el alcalde expulsado del partido dejando una extraña situación.

Pedro Gallego dice haber hablado estos días con el polémico alcalde, precisamente a raíz de la celebración de este fin de semana, y no ha habido problemas al respecto. El alcalde estará presente, junto con sus concejales y concejalas, en los actos de homenaje al 'Tío Camuñas' y en aquellos en que “considere oportuno”. Porque la celebración incluye también numerosas actividades.

Más de un centenar de personas del pueblo, de la comarca manchega y de varios lugares de España, hacen posible cada año esta recreación histórica, que convierte a Camuñas en un “parque temático gratis”. Todo para recordar la vida de un agricultor camuñano que durante la invasión francesa se levantó en armas, junto a su hermano, contra las tropas napoleónicas en el año 1808.

La Mancha era un paso muy transitado por las tropas francesas de camino a Andalucía, y de todos estos pueblos de la comarca se llevaban trigo y cebada. Ese fue el motivo que llevó a los hermanos Sánchez a capitanear su particular guerrilla junto a otros vecinos del municipio. Pero Francisco Sánchez recrudeció sus ataques en 1809, cuando su hermano murió a manos de los franceses, que lo colgaron de un molino para su “escarnio público”. Entonces el 'Tío Camuñas' juró venganza y creó una partida de guerrilleros.

Estos combatientes le pusieron las cosas muy difíciles a las tropas francesas hasta la batalla de Belmonte, donde apresaron y fusilaron a 'Francisquete'. Fue en 1811. Ahí terminó su vida y empezó su leyenda.

Los textos de las recreaciones teatrales los elabora la propia asociación, se proyectan en off y van acompañados de numerosos efectos de luz, de sonido y de piezas musicales. Todo ello, con trajes y armas de la época. Este año, además, se incorpora la construcción de un hospital de campaña del siglo XIX y toda la parte representada se traducirá a la lengua de signos.

Se trata de un evento que ha ido ganando adeptos con los años. Tanto en su organización como en los visitantes que llenan los alojamientos, bares y restaurantes de Camuñas y de pueblos de la comarca como Consuegra, Madridejos o Villafranca de los Caballeros. “No es una feria al uso, es una gran celebración y el público responde cada vez más”.

A nadie le gusta que el nombre de su pueblo sea conocida por determinadas cosas Pedro Gallego — Secretario general del PSOE de Camuñas y presidente de la Asociación Cultural 'La Partida'

Los actos arrancan este viernes a las 21.30 horas con el pregonero de este año, Florentino Paniagua, que ha sido cartero en el pueblo y lo conoce “como la palma de su mano”. Y será después del turno del alcalde que ha estado en boca de todos durante los últimos días.

“A nadie le gusta que el nombre de su pueblo sea conocido por determinadas cosas y no por su historia y sus eventos. Aunque claro, yo imagino que habrá gente que le respalde y otra gente que no, que es la que anda estos días un poco disgustada. Lo que está claro es que en su mano está la decisión, aunque entiendo que habrá presiones por todos lados”, afirma.

Aunque el líder de los socialistas camuñanos es muy cauto con sus palabras debido a que no es concejal y a que “en los pueblos la política es de otra manera”, lo cierto en que el PSOE tiene intención de pedir un pleno extraordinario para abordar esta cuestión y, sobre todo, con la intención de que el alcalde aclare su futuro.

En el PP mientras tanto impera la ley del silencio. Este partido se ha desvinculado del futuro del alcalde en esta localidad toledana después de que haya sido de baja como afiliado. “No incumbe al partido” saber si va a seguir o no en el ayuntamiento, decía el vicesecretario de Política Territorial del PP regional y senador, Israel Pérez, zanjando la cuestión. Y los cinco concejales del gobierno que siguen en el PP sin que lo sea el alcalde han declinado hablar. “Todo sigue igual”, decía el concejal de Turismo Javier Mariblanca a elDiarioclm.es cuando le preguntábamos, remitiéndose estrictamente al acto institucional de este viernes, sin querer comentar lo ocurrido con el alcalde.

Así las cosas, y en paralelo al mítico 'Francisquete', el futuro del alcalde todavía está sobre la mesa y forma parte del debate político en el pueblo, a la espera de ese anunciado pleno extraordinario u ordinario. Esta última sesión plenaria está prevista para mediados de agosto.