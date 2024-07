El PSOE de Camuñas pedirá un Pleno extraordinario tras la expulsión del alcalde del PP

El PSOE de Camuñas tiene intención de pedir un Pleno extraordinario en la localidad toledana después de que el alcalde, Fernando Gallego, haya sido expulsado del PP por sus comentarios ofensivos contra el rey, el presidente del Gobierno de España o el líder del PP nacional, entre otros, tal y como publicó elDiario.es Castilla-La Mancha.

Así lo han confirmado fuentes socialistas que no descartan estudiar otras acciones contra el alcalde cuyo comportamiento han reprobado, entre ellas una moción de censura.

Este lunes el Partido Popular de Castilla-La Mancha se ha desvinculado del futuro del alcalde en esta localidad toledana después de que haya sido de baja como afiliado. “No incumbe al partido” saber si va a seguir o no en el ayuntamiento decía el vicesecretario de Política Territorial del PP regional y senador, Israel Pérez. “Desconozco sus intenciones y no es un tema que incumba al PP dado que no es afiliado y ha sido expulsado. El tema está zanjado”, decía.

De momento, esta misma semana el ya exalcalde del PP tiene una cita importante con el municipio. Desde este viernes 2 de agosto se celebra en Camuñas su tradicional fiesta, que incluye una recreación histórica, en torno a la figura de Francisco Sánchez 'Francisquete', también conocido por apodos como 'El Tío Camuñas', un afamado guerrillero que luchó contra la invasión francesa a comienzos del siglo XIX en esta parte de la provincia de Toledo.

“Todo sigue igual”, ha explicado el concejal de Turismo, Javier Mariblanca, en declaraciones a este medio para referirse al acto institucional previsto para el viernes a las 21.30 horas como acto que da inicio a la celebración. Un acto al que han sido invitados - y han confirmado asistencia- algunos diputados y alcaldes del Partido Popular. Todos ellos se han encontrado esta misma semana con la expulsión de Fernando Gallego que ayer se retractaba de sus comentarios en las redes sociales y pedía disculpas.

Javier Mariblanca, ha declinado realizar cualquier declaración sobre la expulsión del alcalde a este medio, ni sobre la situación de los ediles del PP en este municipio.