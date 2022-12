Bronca en el último pleno de las Cortes a cuenta del bloqueo del poder judicial, la reforma de delitos y hasta ETA

La bronca ha coronado este miércoles el debate en el último pleno de las Cortes de este año al hilo de las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, sobre los independentistas. La sesión plenaria se tuvo que suspender el jueves pasado por la indisposición de la 'popular' Lola Merino. PSOE, PP y Cs han terminado enfrentándose al hilo de la renovación del Tribunal Constitucional y de las modificaciones del Código Penal acometidas por el Gobierno de Sánchez, e incluso de ETA.

Núñez pide a Page apoyo "para frenar la deriva radical" de Sánchez: "No es momento de titulares sin acciones"

Más

Todo ello pese a las numerosas llamadas al orden del presidente de la Cámara, Pablo Bellido, que se ha tenido que aplicar a fondo ante las continuas interrupciones, protagonizadas sobre todo por la 'popular' Ana Guarinos. “Esto es un parlamento. No una red social, ni la calle ni un establecimiento hostelero. Cuando uno habla los demás escuchan. Les pido que en este último pleno no se estropee la calma”, ha reclamado Bellido, preocupado por que el año termine con este ambiente de discordia en la Cámara regional.

Guarinos ha sido la encargada de abrir la discusión y lo ha hecho sin escatimar palabras de descrédito para criticar que “por mucho que García-Page se queje en los medios, avala las decisiones de Sánchez”, convencida de que tiene pactados con él los desencuentros. “Nunca un gobierno hizo tantas cacicadas y nunca un socialista ha podido pararlas y las ha permitido”, ha lamentado, tildándole de persona “no decente y fiasco”.

El PSOE: Núñez no tiene proyecto

Tampoco se ha quedado corto el presidente del Grupo Socialista, Fernando Mora, que ha acusado a los 'populares' de usar cualquier cuestión para “desvirtuar” al presidente castellanomanchego, toda vez que sus críticas “en defensa de la democracia y el orden constitucional son un caladero de votos”.

“Por eso se dedican a criticarlo. A Núñez le tiemblan las canillas cada vez que habla Page. Son muchos los castellanomanchegos que aplauden a Page, de todas las creencias ideológicas y opiniones, también mucha gente del PP”, ha defendido Mora, que ha reprochado a los 'populares' su “fariseísmo impropio de tierra de Sancho”.

“Usted no tiene proyecto y tiene miedo de que las palabras de Page supongan una sangría a su incompetencia. El problema es usted, que es desconfiado de si mismo. Se ha rodeado de algunos aduladores, cada vez menos, que tratan de adularle el ego. Cree que para ampliar su voz es preciso traerse a los de Génova, no para hablar de la región sino de temas nacionales que hartan al paisaje y paisanaje y hacen ruido, mucho ruido. En castilla-La Mancha no necesitamos ruido”.

Dicho esto, y tras alertar de que “se está haciendo una España de excluidos y excluyentes”, ha reclamado “moderación y templanza” para solucionar los problemas de los ciudadanos.

Cs reclama movilizarse ante el Gobierno regional

A renglón seguido, la también presidenta del Grupo Ciudadanos, Carmen Picazo, ha reivindicado la necesidad de que este debate nacional se sustancie en la Cámara regional, pues la ciudadanía “no puede permitir que una minoría no constitucional fuerce los valores que todos nos dimos en año 78 y que se hagan cesiones a personas que han cometido delitos, que no se han arrepentido, que han asegurado que los seguirán cometiendo y que, incluso, amenazan con un nuevo referéndum”.

“Lo que diga Page sobre ese referéndum es humo”, ha dicho Picazo sobre el anuncio del presidente de Castilla-La Mancha de acudir al Tribunal Constitucional, que ha presumido de que su partido, no como hace el PSOE, mantiene la misma postura en Madrid, Cataluña y Toledo.

“Deberíamos estar todos unidos y luchar contra esta deriva. Los españoles somos adultos, tenemos derecho a saber qué pasa y opinar. Nos tenemos que movilizar contra lo que esta pasando”, ha defendido la líder de la formación naranja, que ha pedido al presidente regional que convoque una manifestación ante el Palacio de Fuensalida.

El PP llama al pueblo a “unirse ante los ataques” de Sánchez

Ha sido el presidente del PP, Paco Núñez, el que ha dado la réplica y, tras alertar del “momento histórico” que esta viviendo el país, ha defendido que los diputados, “como legítimos representantes del pueblo de Castilla-La Mancha, tienen la obligación de defender a la región y a España ante unos hechos consumados por el Gobierno de Sánchez que, con un plan premeditado, ponen en riesgo la democracia y estado de derecho, para que España ya no sea la que conocemos”. “Hay que defender la libertad del pueblo de Castilla-La Mancha y de España”, ha dicho el líder del PP, que ha convocado a “todo el pueblo a unirse por la unidad de España, de la democracia, de la Constitución y para que siga reinando la pluralidad, la justicia y libertad”.

En su turno de replica y tras afear a Núñez que le niegue “su capacidad de ser español por no pensar como él”, Fernando Mora ha pedido a la bancada 'popular' “compostura y respeto” toda vez que ha arremetido contra Guarinos por exhibir retratos de los diputados del PSOE, hecho que ha comparado con los carteles de amenazas de la banda terrorista ETA. “Ni usted ni nadie tiene autoridad moral para compararnos a ETA. Hay demasiados muertos en el PP y en el PSOE para que se atreva a sacar fotos de los diputados del PSOE que han ejercicio libremente lo que han querido”.

El punto y final a este bronco debate lo ha puesto el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, que tras condenar que el PP cae en el “insulto permanente” porque adolece de argumentos, les ha reprochado su “empeño de intentar que los ciudadanos de Castilla-La Mancha les compren que Page sea el culpable de todas las decisiones de Sánchez” en relación con los independentistas y la reforma del Código Penal.

“Son los únicos de España que piensan eso, no hay nadie en el país que no tenga claro que Page no está en absoluto de acuerdo. Nos gustaría que ustedes, alguna vez en historia de la democracia, hubieran tenido la osadía de levantar un poco voz frente a sus dirigentes cuando tomaban decisiones absolutamente penosas para la región. Consejos vendo que para mí no tengo”.

De igual modo, Martínez Guijarro ha espetado a los 'populares' que no entienden el concepto de “mayoría y minoría, las reglas básicas de la democracia” .“Cuando hay mayoría, la minoría tiene derecho a discrepar pero tiene que acatar la decisión de mayoría. Eso es lo que pasa en el Grupo Socialista en el Congreso, donde los diputados de Castilla-La Mancha defienden su opinión, pero tienen que acatar lo que se decida”. Así las cosas, ha reprochado a los 'populares' que se “rasguen las vestiduras” cuando “el PP lleva cuatro años abusando y bloqueando la renovación del Tribunal Constitucional”. “Ese es el origen de todos los problemas en este país”.

El vicepresidente regional ha terminado criticando que los de Núñez se afanen en hablar de cuestiones nacionales y lanzando cortinas de humo, para evitar que se hable de “cómo mejora la sanidad, la educación, el paro o la actividad económica en Castilla-La Mancha. No se preocupen, los ciudadanos hablarán de forma clara dentro de cinco meses de cuál es la situación de Castilla-La Mancha”.

Sale adelante una resolución del PSOE

En el debate de resoluciones, la única que ha prosperado ha sido la del PSOE, que recoge la oposición de García-Page a la celebración de un nuevo referéndum en Cataluña e insta al Gobierno regional a acometer todas las medias para frenarlo.

Mientras, la del PP, que pedía al Gobierno regional pedir al central que paralice todas las reformas del Código Penal y acabar con los “ataques” al Tribunal Constitucional, ha sido rechazada pese a contar con el apoyo de Ciudadanos. Tampoco ha prosperado la de Ciudadanos.