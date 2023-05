Carlos Velázquez (PP) no descarta gobernar con Vox en el Ayuntamiento de Toledo

El Partido Popular de Toledo renovaba a todo su equipo de cara a las Elecciones Municipales del 28 de mayo respecto a los anteriorES comicios. Carlos Velázquez, quien “nació y se crio” en el toledano barrio de Santa Bárbara, tal y como él mismo destacaba en la presentación de su candidatura, era el elegido para encabezar la lista electoral de un PP que espera volver a gobernar en la capital castellanomanchega 16 años después.

A sus 43 años, Velázquez cuenta con una trayectoria política que le ha llevado a ser alcalde de Seseña (2011-2019), periodo en el que también fue diputado regional en las Cortes de Castilla-La Mancha. En el año 2018 intentó suceder a María Dolores de Cospedal al frente del PP en Castilla-La Mancha tras su dimisión, aunque perdió la carrera contra el actual presidente regional del partido y candidato a la Junta, Paco Núñez. Después perdió también la alcaldía de Seseña en las elecciones de 2019. Desde entonces Velázquez es concejal en el municipio toledano y en 2021 fue elegido como presidente provincial del PP en Toledo.

Ahora persigue gobernar la capital regional con el objetivo de “pasar de las promesas a los hechos”. Hablamos con el candidato de los 'populares' toledanos para conocer de cerca algunas de las propuestas de su partido, que no descarta pactos con otras formaciones como Vox para llegar a la Alcaldía.

Se presenta en estas elecciones después haber perdido las de 2019 siendo alcalde en Seseña. ¿Este resultado puede es un lastre de cara al 28 de mayo?

Vivía en Toledo a pesar de ser alcalde de Seseña. Mi vida seguía ligada a Toledo y quizá eso pudo pesar. Además, la situación en la que mi partido se presentaba en 2019 era muy delicada. Hay que recordar que en abril de 2019 el PP nacional consiguió 66 diputados y en Seseña en esas elecciones nacionales fuimos quinta fuerza y en las locales segunda.

Me quiero quedar con la experiencia positiva: hicimos cosas bien y en otras aprendimos. Ahora desde la humildad me presento con un bagaje y una experiencia que otras personas no pueden presentar en materia urbanística, en gestión municipal… En mí nadie va encontrar una persona que les vaya a prometer algo que no pueda cumplir. Hay que pasar de las promesas a los hechos.

La única encuesta local que hemos conocido públicamente en los últimos días le otorga entre 8 y 9 concejales, y a Vox entre 1 y 2. Sin embargo, al PSOE le da una mayoría de hasta 15. ¿Cómo la ve?

Disponemos de otras encuestas más recientes y anteriores y en ningún caso reflejan esa realidad. Si otras personas se dedican a perder tiempo en las encuestas, que gasten dinero y esfuerzos en eso, nosotros no estamos en eso. Nosotros queremos un cambio, la posibilidad de poner en marcha en solitario el programa del Partido Popular.

El 28 de mayo se realizará la única encuesta que vale. Las sensaciones que tengo me dicen con claridad que va a haber un cambio en Toledo.

¿Ha hablado ya con la candidata de Vox, Inés Cañizares?

No he hablado con Inés, no la he visto.

¿Y con otros candidatos como Esteban Paños (CS) o Julio Comendador (Primero Toledo) que pudiera requerir pactar para un eventual gobierno?

Tengo relación cordial con todos, charlamos pero no hemos hablado de pactos, no estoy pensando en eso.

¿El PP le abriría la puerta a Vox para formar parte de un hipotético gobierno?

Responderé a esta pregunta el 29 de mayo. Estamos trabajando para conseguir una mayoría suficiente que nos permita poner en marcha el proyecto de ciudad del PP. Pensar en otra cosa sería una pérdida de tiempo. Estoy centrado en trasladar la idea a los ciudadanos de que el proyecto del PP es el que necesita la ciudad de Toledo. Si apuestan por el cambio, y creo que la gran mayoría de toledanos apostamos por el cambio, hay que votar al PP.

El programa que presentamos es fruto de la participación y de la experiencia en la oposición de estos últimos cuatro años. Yo he gobernado en coalición y en solitario, objetivamente hablando se consiguen más cosas cuando hay un proyecto de un partido exclusivamente, por eso pedimos el voto para el PP, porque es el único que puede garantizar ese cambio. El PP ya ha gobernado con mayoría absoluta, no ha gobernado de otra manera, pero es cierto que se puede gobernar de otras formas, con una mayoría -simple- en solitario o también con coalición, pero yo aspiro a gobernar en solitario.

¿Qué opina sobre la crisis de Ciudadanos y la aparición de Primero Toledo?

Me preocupa la fragmentación del voto porque puede hacer que Toledo siga en más de lo mismo, en el socialismo, en un gobierno que promete y no cumple, que se dedica a ejecutar obras a dos meses de las Elecciones y están tres años sin hacer nada agravando los problemas que tenemos en lugar de solucionarlos.

En el acto que realizó con Feijoó y Núñez habló de reconquista, de lo que hizo Alfonso VI, ¿por qué ha apostado por un mensaje bélico y violento como ese? Parece más la línea de la extrema derecha de Vox.

Me gusta la historia y por eso lo utilicé. Además, no hubo derramamiento de sangre, hubo negociaciones, fue ejemplar, sobre todo hablando de la Edad Media cuando las conquistas eran de otra manera.

En Toledo convivían distintas culturas y a raíz de Alfonso VI se la conoce como la ‘Ciudad de las Tres Culturas’. Convirtió a nuestra ciudad en la capital del conocimiento. Por eso hablé de él, porque quiero hacer de Toledo una de las ciudades más importantes de España, quiero recuperar su influencia, quiero que Toledo sea una ciudad importante.

Si es alcalde, ¿mantendrá las actividades del Plan Corresponsables?

Creo que hay que mantener las cosas que funcionen, más allá del Plan Corresponsables hay que trabajar por la igualdad, y no solo desde una concejalía, sino desde un eje transversal que forma parte del ADN del programa electoral.

¿Dónde considera que Toledo tendría que tener la estación de la futura línea de AVE?, o ¿cree que no tendría que tener una nueva?

No es seguro que la línea pase por Toledo, por lo que hablar de estación… Por parte del Ayuntamiento se tiene paralizado este proyecto cuando los operadores y las infraestructuras son distintas… se está tratando de complicar la madeja. Como al Ayuntamiento no le gusta la participación y gobierna como si tuviera una mayoría absoluta, no nos ha facilitado la documentación.

Yo lo que quiero es que Toledo sea protagonista en esa línea, quiero que pase por Toledo y tenga parada en Toledo.

Y el Ferial, ¿lo dejaría en La Peraleda?

Hasta que no lleguemos al Ayuntamiento no pondremos en marcha una nueva ubicación. Como no voy a prometer nada que no pueda cumplir tengo que ser realista.

Hace 4 años se licitaron unas obras para un nuevo recinto ferial en Safont. ¿Qué pasó con ese dinero? Cuando lleguemos al Ayuntamiento lo sabremos y veremos qué alternativas hay para crear un recinto ferial del siglo XXI porque hace falta un nuevo recinto ferial y adecentar el que tenemos.

Yo cuento con la participación de la gente, hablaremos con las asociaciones vecinales, tanto con las afectadas por su ubicación actual como con las de las nuevas ubicaciones.

El gobierno que planteo es distinto, no es un gobierno que hace lo que dice el alcalde, se hace lo que dicen los toledanos, por lo que vamos a ir de la mano de todos los toledanos.

Respecto al nuevo cuartel de la Guardia Civil, ya que apuesta por su construcción en el Virgen de la Salud, ¿qué haría en el actual cuartel?

Para mi lo que prima es el barrio de Palomarejos, para el que el nuevo cuartel es urgente y necesario. Lo que quieren vecinos y guardias es seguir en ese barrio. Por ello, como alcalde voy a intentar que siga allí. El hospital se plantea como una posibilidad, y con el actual cuartel ya veríamos qué otras posibilidades habría.

¿Dónde construiría el pabellón multiusos, infraestructura clave en su apuesta para que Toledo pudiera ser capital europea del deporte?

Hay distintas zonas pero lo importante es que nos sentemos con asociaciones vecinales, clubes deportivos y colectivos de ocio de la ciudad, porque también queremos que este pabellón albergue eventos y congresos. Como ha habido tan poca participación mi idea es que su ubicación se elija con el mayor consenso posible.

Las dos cuestiones que han adolecido Toledo han sido la falta de planificación y de participación, un cóctel letal para los ciudadanos. Las ciudades son como las bicicletas. En Toledo como no empecemos a dar pedales, se cae. Miro con envidia lo que está pasando en otras ciudades como Burgos, Capital de la Cultura 2031.

Lo que no le voy a decir es que vamos a hacer el WiZink Center, como dice la candidata del PSOE, porque no hace falta que tenga capacidad para 50 mil personas, pero sí que pueda acoger competiciones deportivas regionales e internacionales.

¿Qué medidas tomaría para mitigar los efectos del cambio climático?

Todas son importantes. Haría un Plan de Arbolado de legislatura, no me pondría a plantar cuando lleguen las elecciones.

Además, fomentaría el uso del transporte público, para quitar vehículos de nuestras calles, y crearía infraestructuras para evitar atascos, como un carril bici ya que somos la única capital de España sin carril bici a pesar de anunciarse hace 8 años. También aprobaría la gratuidad del transporte público para evitar atascos mientras se realizan esas infraestructuras.