La consejera de Igualdad de Castilla-la Mancha: “Escuchamos al PP hablar de violencia doméstica para referirse a la violencia machista”

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha Sara Simón ha criticado que un representante público como el alcalde de Camuñas, Fernando Gallego, haya difundido mensajes machistas a través de las redes sociales en los que, entre otras cosas, cuestionaba la capacidad política de conocidas mujeres de la izquierda en nuestro país y les acusaba de “vivir de la mamada furtiva”.

En una entrevista con elDiarioclm.es, la consejera se ha mostrado “preocupada” por el avance de mensajes machistas favorecidos por la aparente impunidad de las redes sociales. Apunta que este tipo de comentarios, como los publicados por este alcalde, que ya ha sido expulsado del PP, “evidencian un paso atrás”. Sara Simón lo achaca a la irrupción de Vox en las instituciones.

“Que Vox esté en los parlamentos autonómicos recitando discursos negacionistas hace que afloren ciertos comportamientos de otras personas. A lo mejor antes no lo decían, pero lo pensaban”, apunta la consejera de Igualdad castellanomanchega.

Cree que el PP “no ha reaccionado” ante este tipo de discursos de la ultraderecha y pone como ejemplo lo que dice que “ya está ocurriendo en las Cortes de Castilla-La Mancha”, en concreto, en los discursos de los diputados y diputadas en el Parlamento regional. “Ahora escuchamos al PP hablar de violencia doméstica para referirse a la violencia machista”.

En su opinión, “estamos dando pasos atrás” y carga contra los 'populares'. “El PP ha permitido entrar en las instituciones a un partido que niega la violencia machista y tener responsabilidades de gobierno. Me preocupa mucho”.

Dice no entender cómo el PP “llega a acuerdos para aprobar un nuevo Estatuto de Autonomía que blinda la igualdad entre hombres y mujeres y que tiene el objetivo de luchar contra la violencia machista, para después estar permitiendo que partidos como Vox estén dentro de las instituciones”.

Sobre esa contradicción en el seno del PP, Sara Simón, señala que “ha sido su elección: gobernar y no poner un cordón sanitario a la extrema derecha. Veo con envidia cómo en otros países europeos se ha puesto ese cordón. En España, tristemente, el PP no lo ha hecho para poder gobernar”. Y cuando se han roto gobiernos de PP y Vox, como ha ocurrido en varias comunidades autónomas, “ni siquiera ha sido por decisión del PP. Es triste. Fue Vox el que decidió porque el PP no era lo suficientemente racista como para mantener esos gobiernos activos”.