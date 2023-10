García-Page: los independentistas “no pueden pedir que se les perdone algo que dicen que han hecho bien”

Siguen las críticas de Emiliano García-Page a una hipotética amnistía de cara a la investidura de Pedro Sánchez. En esta ocasión, no ha arremetido contra las negociaciones, que insiste en querer conocer, sino directamente contra la postura de los independentistas catalanes. Así, un día antes de acudir al Comité Federal del PSOE, el presidente de Castilla-La Mancha ha subrayado desde un acto en Toulousse (Francia) que los independentistas “no pueden pedir que se les perdone algo que, al mismo tiempo, dicen que han hecho bien”.

Page considera que “hay un debate y una zozobra social muy considerable” sobre este tema y que, de hecho, “todavía no se puede asegurar si va a haber o no gobierno”. “Tengo mucho interés en escuchar los pormenores del acuerdo y, por supuesto, también de dar mi opinión en relación a la situación política y las perspectivas, no sólo de lo que vemos hoy, sino de lo que puede pasar mañana o pasado mañana”.

Dicho esto, se ha referido a razonamientos del presidente catalán, Pere Aragonès (ERC), que, en su opinión “no tienen ninguna lógica”. “El mundo del independentismo, cuando hace propuestas de amnistía, las hace con una base moral mínima, muy elemental. Ellos mismos lo que quieren es autoperdonarse y, encima, que sea el país el que reconozca que se hicieron mal las cosas”, se ha quejado el barón socialista.

“Solo se perdona lo que se ha hecho mal”

Al hilo de ello, se ha dirigido directamente a Aragonès para recordar que los indultos del 'procés' se justificaron “como un perdón a los delitos” y que se produjeron “porque lo que no cabía constitucionalmente era la amnistía”. Pero al margen de ello, ha dicho García-Page que para que pueda haber una amnistía “tiene que haber un delito previo”: “Solo se perdona lo que se ha hecho mal, porque lo que se hace bien, lo que necesita es premios. A ver si, en vez de amnistía, van a querer un premio”, ha ironizado.

Por todo ello, ha defendido que si hay que hablar de amnistía, él está “en contra por muchas razones”, sobre todo porque “para empezar a hablar de este tema, lo primero que tienen que hacer es reconocer el acatamiento a la Constitución y a no volverse a salir del carril”.

“Es decir, hacer las cosas como lo hacemos los demás, conforme a la ley. Pero, partiendo de esa base, lo que no pueden pedir es que se les perdone algo que, al mismo tiempo, ellos dicen que han hecho bien. Sólo se perdona lo que se ha hecho mal. Es decir, sólo se puede amnistiar un delito. Esto es de libro, vamos. Pero hemos llevado a esta paradoja en España, en la que parece que las víctimas del desafuero constitucional del independentismo se conviertan en culpables. Sólo faltaba, hombre”, ha concluido.