IU, ante la subida del IBI en Guadalajara: “Beneficia claramente a aquellos vecinos con más patrimonio de nuestra ciudad”

“No es el momento” y “no existe una verdadera justificación” para subir el IBI en Guadalajara. Así lo afirma Izquierda Unida, que critica la subida anunciada del 17% del Impuesto de Bienes Inmuebles y la tacha de “engaño a toda la ciudadanía” de la capital provincial.

“Es incoherente”, asegura José Morales de la agrupación de izquierdas, que recuerda que lo “primero que dijeron” al llegar PP y Vox al Gobierno municipal era que iban a bajar los impuestos. Además, Morales resalta que el Consistorio tiene remanente y que no es necesaria, por ahora, la subida de impuestos. “Si algún año se van los gastos, pues se recurre a los ahorros, igual que se hace en las economías domésticas”, afirma.

Por otro lado, Izquierda Unida ironiza al criticar que el IBI “no se sube a todo Dios”, en alusión a ciertos inmuebles de la iglesia católica “que no son la casa sacerdotal” y que no pagan el impuesto, aunque “deberían hacerlo”. Morales menciona, entre otros, aparcamientos o guarderías infantiles que pertenecen a la iglesia. “No sólo no es justo que se suba a todo Dios, sino que no es así”, dice el portavoz de la formación.

Recuerda igualmente que si hay problemas de gasto, existe una serie de exenciones fiscales como el Impuesto de Actividades Económicas, un impuesto que “sólo pagan pagan las empresas que facturan más de un millón de euros al año”.

“No es el momento para subir el tipo general. Es poco razonable, por la situación de las familias y también porque el IBI no es el impuesto con más progresividad fiscal”, señala Morales. Desde IU afirman que se trata de un momento “delicado” para las vecinas de la ciudad, ya que las familias se enfrentan a una “subida de los precios energéticos, de alimentos, hipotecas y alquileres”. “Todo ello no está siendo contrarrestado por una subida de los salarios, mientras sí aumentan los márgenes empresariales. La subida supondrá más de 17 euros por cada 100 que se estén pagando ahora... Algo totalmente desorbitado”, concluyen.

“Beneficia claramente a los vecinos con más patrimonio”

Además, recuerda que también se ha aumentado el “límite de bonificación del 5%” por fraccionar los pagos, “pasando de 100 a 150 euros”. Esto, critican, “beneficia claramente a aquellos vecinos con más patrimonio de nuestra ciudad” De este modo, critica que el equipo de Gobierno “PP/Vox” “nos suben el IBI a todos los vecinos y bonifica a los más ricos”. “Tampoco resulta coherente pedir esfuerzos a la gente, tras una generosa subida de sueldo”.

Finalmente, cree que el PP y Vox han “mentido” a sus votantes. “Abanderan la reducción de impuestos en sus programas electorales e intervenciones públicas y sin embargo a los 4 meses de gobernar la ciudad aplican una subida de impuestos que entendemos que ha sorprendido a los 19.700 votantes de dichas formaciones. Por todo ello, IU Guadalajara considera que no es el momento. No a la subida del IBI”, concluye.

La subida del IBI fue anunciada hace menos de una semana en el Ayuntamiento alcarreño, argumentando que hay un “agujero de nueve millones de euros” en el presupuesto de 2023, según señalaba el concejal de Hacienda Alfonso Esteban. El edil afirmaba que es algo “absolutamente imprescindible” en la situación actual del Ayuntamiento, insistiendo en que si no tomaran estas medidas, en cuatro años no se podría pagar a quienes prestan servicio al Consistorio. “Esto no es lo que nos gusta ni lo que querríamos hacer, pero es la realidad de lo que nos hemos encontrado”, subrayaba, aludiendo a lo que también dice por escrito un informe del máximo órgano de gestión presupuestaria del Ayuntamiento que “tienen que conocer los vecinos de la ciudad”.

El exalcalde Alberto Rojo, del PSOE, aseguró por su parte que se han “inventado” el agujero al que hace referencia el equipo de Gobierno y lamentaba la “mayor subida de impuestos en la historia de la ciudad. ”Hoy se consuma el catastrazo de Ana Guarinos“, afirmaba al conocer la subida del IBI.