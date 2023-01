Núñez no celebra el caudal ecológico para el Tajo porque “no genera más agua” para agricultores y ganaderos

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado que “no entiende” el triunfalismo de Emiliano García-Page en materia hídrica tras “aplaudir” las medidas de Pedro Sánchez en este sentido, porque “no generan más agua para los agricultores y los ganaderos de Castilla-La Mancha”. Ha valorado así la aprobación de los nuevos planes hidrológicos, entre ellos el del río Tajo, que incorpora la aplicación de un caudal ecológico.

Núñez ha preguntado si tras la aprobación del Plan de Cuenca del Tajo si Page y Sánchez piensan “invertir económicamente en el desarrollo de nuevas infraestructuras hidráulicas en la región o para mejorar el rendimiento del agua en Castilla-La Mancha”.

“Hoy los agricultores y los ganaderos no tienen más agua, eso es una realidad y lo han dicho los propios regantes”, ha recordado, al tiempo que ha añadido que el agua “tiene que ser un elemento de generación de riqueza y de oportunidades” y “tiene que servir para que la agricultura se desarrolle, sea más rentable, más eficiente y más innovadora” y para que la ganadería sea “más estable, más productiva y tenga un mayor desarrollo industrial y empresarial”, algo que “no sucede hoy en Castilla-La Mancha”.

Núñez ha aseverado que le parece “bien” que se cumplan las sentencias y que “el Gobierno de Castilla-La Mancha se alegre de que se cumplan”, pero “sigo echando en falta dinero para inversiones hídricas en Castilla-La Mancha y que los agricultores y los ganaderos tengan más agua para desarrollar sus explotaciones, así como un plan de futuro para el agua”.

En este sentido, el presidente regional del PP ha lamentado que siga sin existir “un plan de futuro para el agua en Castilla-La Mancha” porque Page “hay días que se apunta al Plan Hidrológico Nacional y otros días que no y unos días quiere un acuerdo nacional y otros no”. “La realidad es que los agricultores y los ganaderos, el motor de riqueza de la región, no está de enhorabuena porque no tienen más recursos”, ha concluido.