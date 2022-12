Núñez reclama a Page, Lambán y Vara que pidan a sus diputados que voten 'no' a la eliminación del delito de sedición

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha recordado que este jueves el secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, así como el resto de barones socialistas, “pueden acabar con el sanchismo ordenando a sus diputados nacionales votar no a la eliminación del delito de sedición en el Congreso de los Diputados”.

Así lo ha señalado durante su intervención en la Junta Directiva Provincial del PP de Ciudad Real, donde ha incidido en que esta votación se producirá durante el partido del Mundial entre España y Japón por la vía de urgencia, ha informado el PP en nota de prensa.

“Si los socialistas creen que a España le hubiera ido mejor sin Sánchez, mañana tienen la posibilidad de echarlo votando no a la supresión del delito de sedición y provocando su caída”, ha dejado claro el presidente del PP de Castilla-La Mancha.

Núñez ha insistido en que está en manos de los secretarios generales de autonomías como Castilla-La Mancha, Aragón o Extremadura “acabar con el sanchismo”, pero “tienen que querer aquellos a los que se les llena la boca diciendo que están enfrente de Sánchez, pero luego no lo están”.

“Mañana van a eliminar un delito del Código Penal para que aquellos que han delinquido ya no sean delincuentes y para que aquellos que quieran delinquir en el futuro no delincan porque no hay delito”, ha añadido.

Núñez ha lamentado que “mañana el socialismo, el comunismo, los filoetarras y los independentistas van a dar un paso más, que será reversible cuando llegue Alberto Núñez Feijóo al Gobierno de España, pero que hasta entonces tendrá graves consecuencias para nuestro país”.

El presidente regional del PP se ha dirigido a los líderes socialistas en Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura, Emiliano García-Page, Javier Lambán y Guillermo Fernández Vara, para reclamarles que paren a Sánchez.

“Si sus diputados nacionales no votan a favor de esta derogación del delito de sedición no solo no saldrá adelante, sino que asestarán un golpe definitivo al 'sanchismo', que no podrá consumar su pacto con el independentismo”, ha destacado.

Núñez ha preguntado a los diputados nacionales socialistas “con quién están, si con Sánchez, con Podemos, con ERC, con Bildu y con evitar que alguien que quiere romper nuestro país vaya a la cárcel” o “con España, con la Constitución y con el Estado de Derecho”.

“¿Con qué cara van a venir los diputados a Castilla-La Mancha tras este pleno?”, ha insistido.

El presidente del PP ha aseverado que los castellanomanchegos “no nos merecemos pasar esta vergüenza”, ya que, si no votan en contra de esta modificación del Código Penal, el PSOE de Castilla-La Mancha, de Aragón o de Extremadura serán “cómplices de lo que está sucediendo en España”.

“Los hechos son mañana, hay que votar eliminar del Código Penal un delito, yo le exijo a los diputados socialistas que voten no y no apoyen a Sánchez porque no vale todo y mantener a Sánchez en el poder no se puede hacer a costa de cualquier cosa”, ha afirmado.

Por último, Núñez ha asegurado que, si mañana “el PSOE regional apoya a Sánchez, Page dejará clara su posición, que es el sanchismo a toda costa”.

“La mejor moción de censura será en mayo cuando no apostemos por ningún socialista que está siendo cómplice de Sánchez y sus atrocidades”.

En este sentido, ha incidido en que si en mayo el PP gobierna en Castilla-La Mancha pondrá en marcha el eje de crecimiento del sur de Europa, junto a Madrid y Andalucía, y bajará los impuestos, simplificará la burocracia, mejorará la gestión de los Fondos Europeos, desarrollará modelos de transformación de la industria regional y mejorará la gestión de la sanidad y la educación.

Precisamente este jueves en Albacete, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, intervendrán en un acto 'En defensa de un gran país', junto a la vicesecretaria de Políticas Sociales del PP, Carmen Navarro, en el Edificio Polivalente UCLM.