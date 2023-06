El socialista Pablo Bellido repite como presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha: “Venimos aquí a dialogar”

Pablo Bellido repite como presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha en la vigente legislatura. Poco antes de las doce del mediodía era proclamado presidente de las Cámara castellanomanchega y después juraba el cargo junto al resto de los miembros de la Mesa de las Cortes y el resto de los diputados regionales.

Sus primeras palabras han sido para recordar cómo “hace 40 años y 22 días” se constituían las primeras Cortes de Castilla-La Mancha como un “instrumento que canaliza la voluntad democrática de la región, con un Estatuto de Autonomía sustentado a su vez en la Constitución de 1978”.

El presidente de las Cortes regionales ha asegurado que “aquel sistema autonómico que algunos definieron como 'café para todos', supuso para Castilla-La Mancha el inicio de una andadura de éxito que se prolonga hasta hoy” y que desarrolla una “identidad regional trazada de manera positiva y no excluyente”.

“Somos una parte de España y nuestro objetivo no es solo prosperar como región sino contribuir al desarrollo del país.”

En varias ocasiones ha apelado al diálogo en una Cámara regional en la que por primera vez estará la extrema derecha representada por Vox. “Venimos aquí a parlamentar, a dialogar, a debatir, a persuadir y ojalá también para acordar”, ha comentado Bellido para pedir “huir del inmovilismo de las posiciones iniciales” porque, en caso contrario, “se bloquearán iniciativas beneficiosas para la ciudadanía”. Ha pedido “anteponer intereses de esta tierra y de sus gentes a cualquier otro. Dialogar no puede ser sinónimo de debilidad”.

400 leyes en la historia del Parlamento

También aludía a la historia de 40 años de las Cortes regionales. “Puede parecer insignificante pero nada más lejos de la realidad. Han sido determinantes en la atribución de competencias que nos ha llevado a mayores cotas de bienestar” y citaba algunos indicadores. “De un 12% de personas que no sabían leer, hemos pasado a un 25% con título universitario”, citaba entre otros para asegurar que “lo mejor que le puede pasar a esta tierra está por llegar y lo vamos a construir juntos y juntas”.

También ha recordado las más de 400 leyes aprobadas en la historia del Parlamento. La primera tuvo que ver con la definición de los “símbolos identitarios de la región, el escudo y la bandera” y la ultima de la pasada legislatura fue la Ley de Infancia y Adolescencia.

En el inicio de la undécima legislatura, Bellido ha abogado por el respeto a derechos humanos, la igualdad hombre-mujer, la lucha contra violencia de género, el apoyo a capas más desfavorecidas, la lucha contra el cambio climático o el reto demográfico como prioridades a abordar en los próximos años y ha deseado que, en todos ellos, “haya acercamiento entre los grupos parlamentarios”. Un guiño, sin duda al nuevo Grupo Parlamentario Vox que se ha caracterizado en su andadura por negar la violencia machista o el cambio climático, entre otras cuestiones.

“Hay que regar la planta de la democracia y solo se puede hacer desde el respeto, esa revolución pendiente”, ha dicho para reclamar “reforzar el Estado de Bienestar y hay que reequilibrar el presupuesto disponible en los diversos estamentos del Estado”.

La apertura de la Cámara regional a la ciudadanía fue una de las apuestas personales del presidente de las Cortes regionales en la pasada legislatura. “9.000 personas pasaron por estas Cortes regionales la pasada legislatura y queremos que siga siendo así”.

Ha recordado también a todos los presidentes que le precedieron en el cargo y se ha dirigido al jefe del Ejecutivo regional en funciones, Emiliano García-Page, al que ha agradecido su “confianza y apoyo” y también su “compromiso con esta tierra”.

“No he llegado aquí por mí mismo ni soy el milagro de un talento especial. He tenido mucha ayuda”, decía, y aprovechaba para dar las gracias a su madre y a su padre, “a las segundas oportunidades, a las lecciones de derecho civil que me tomaba mi pareja y a quienes me acompañaron siendo concejal y luego alcalde de mi pueblo”, refiriéndose Azuqueca de Henares, en Guadalajara

Ha finalizado anunciado la que será su primera tarea tras la constitución del Parlamento regional y que pasa por iniciar contacto con los grupos parlamentarios para proponer candidato a la Presidencia de Castilla-La Mancha. El acto de investidura del presidente regional, Emiliano García-Page que tendrá mayoría absoluta en esta legislatura está previsto para el 5 de julio y la toma de posesión del cargo para el 8 de julio.