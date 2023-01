Page responde a Podemos: “Es ilógico que un dirigente de izquierdas esté dispuesto a que gobierne Vox”

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado sorprendido de que el candidato de Podemos a la Junta, José Luis García Gascón, “esté dispuesto a que gobierne Vox en la región a que lo haga otra formación más moderada”, después de que este martes haya señalado que en el caso de que la suma de la confluencia de izquierdas fuera imprescindible como bisagra para dar el liderazgo del Ejecutivo de García-Page, vetaría la opción del actual presidente e instaría al PSOE a designar a otro candidato para trasladar su apoyo.

A preguntas de los medios tras reunirse con el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, García-Page ha afeado que la postura de Gascón “no tiene lógica ni se corresponde lo que dice la gente”, concretamente con lo que piensan los votantes de izquierdas.

En todo caso, se ha referido a Gascón como un “dirigente”, que no sabe si será candidato y que “quiere ser candidato”, recordando que fue director general durante su gobierno de coalición con Podemos del 2015 al 2019. “Cuando fue director general, no rechistó nunca, no llevó al contraria nunca, coincidió siempre con todo lo que hacíamos”.

Finalmente, le ha dicho que puede “mantener la posición que quiera”, pero esa postura “solo ayuda a que Vox se abra camino en Castilla-La Mancha”.

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha recordado que a Podemos “le vetaron los ciudadanos” de la región las pasadas elecciones y no tienen representación en el Parlamento, al tiempo que ha afirmado que “cada voto a Podemos es una oportunidad para la suma PP y Vox”. De este modo, ha explicado que de cara a las próximas elecciones, se trata de o un gobierno del PSOE con Emiliano García-Page a la cabeza o de un gobierno con el candidato del PP, Paco Núñez, como presidente y con Vox en la vicepresidencia de la Junta.