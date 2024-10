El PP pide a Page que “haga caer” a Pedro Sánchez mientras le acusa de estar “entregado a los intereses del sanchismo”

La bronca política ha llegado en la sesión vespertina del Debate sobre el Estado de la Región que se celebra en las Cortes de Castilla-La Mancha entre hoy y mañana. Ha sido en el momento en que ha tomado la palabra el presidente del PP regional y diputado autonómico, Paco Núñez, en su turno de intervención tras el discurso de casi cuatro horas de Page durante la mañana.

El líder regional del PP le ha pedido que “haga caer” a Pedro Sánchez provocando que los diputados socialistas de Castilla-La Mancha en el Congreso voten contra una posible financiación singular para Catalunya. Y con un tono muy duro le ha contestado el presidente autonómico, afirmando que estos parlamentarios votan conforme a su voluntad y no son “títeres”.

Paco Núñez ha iniciado su intervención afirmando que Page ha mezclado en su discurso “medias verdades con mentiras” y propuestas “que parecían nuevas pero ya estaban anunciadas”, mostrando una realidad “que se parece muy poco a la que viven los castellanomanchegos”. Por eso le ha preguntado, pese a las casi cuatro horas de intervención del presidente, en qué ha cambiado la región en los nueve años de su gobierno y cuál es su proyecto “si es que lo tiene”.

Ha insistido varias veces en que Page tiene “la cabeza puesta en otro sitio” y está “aburrido de Castilla-La Mancha”. “Solo le hacen caso a usted cuando habla mal de Pedro Sánchez”, le ha espetado a continuación. Y después ha lanzado una serie de datos económicos y de empleo que, a su entender, desmuestran la “nefasta” gestión del Gobierno autonómico actual.

Pero uno de los temas en los que más ha incidido, de diferentes maneras, ha sido en la financiación autonómica, y más concretamente en la de Catalunya, en virtud del pacto entre el PSC y ERC. “Si se aprueba el cupo separatista catalán, Castilla-La Mancha va a perder 740 millones de euros esta legislatura”, ha subrayado Núñez, y esto le ha llevado a reprochar a Page que votara en contra, como diputado regional, de las propuestas del PP contra esa financiación, por un lado, y a favor de un fondo de compensación económica para primar a la comunidad autónoma, por otro.

Techo de gasto entre datos negativos

Según ha recalcado el líder del PP regional, Castilla-La Mancha es la segunda región más endeudada del país, por lo que no ha querido acoger la petición de Page al PP para que respalde en el Congreso el techo estatal de gasto, ya que la situación viene “de hace años” y “ahora esa deuda tendrán que pagarla los ciudadanos”.

También se ha mostrado convencido Paco Núñez de que el presidente regional está “entregado a los intereses del sanchismo”, como a su juicio se ha demostrado cuando el PSOE en el Congreso ha votado a favor de la amnistía o los indultos. Por eso le ha reprochado a Page que pida al PP “apuntalar a Sánchez” cuando “en lo que estamos es en echarle, y si no tiene apoyos lo que tiene que hacer es dimitir y convocar elecciones, que es lo que están esperando miles de españoles”.

“Usted quiere utilizar el techo de gasto como coartada para no hacer ninguna política de gasto nuevo. Pero la gente no está para bromas en la calle”, ha añadido a este respecto, refiriendo que la comunidad autónoma tiene “una de las tasas de pobreza más altas de toda España”. ¿De qué cabe regocijarse?“, le ha espetado a Page, remarcando que Castilla-La Mancha ”no es peor que otras“ pero sí tiene ”un peor gobierno que otras“.

A renglón seguido, ha ofrecido más datos negativos sobre los servicios sociales, la situación de las residencias de personas mayores, la dependencia, la sanidad pública, la agricultura y ha dicho que Page ha sido el presidente “más trasvasista” (en relación al Tajo-Segura) de la historia y que no ha hecho nada “mientras el Tajo se va abajo para que riegue Portugal”.

Paco Núñez ha dedicado el final de su primera intervención para volver a ofrecerle al presidente castelllanomanchego siete pactos para el futuro de Castilla-La Mancha, los que anunció en el arranque del curso político en septiembre, aunque ha hecho especial hincapié en insistir en que Page se ha “plegado a los intereses del sanchismo”. Pero, al mismo tiempo le ha pedido que “haga caer” al presidente del Gobierno: “Usted tiene las herramientas para que deje de ser presidente: que nadie mire a los diputados de Junts, que la clave está en los ocho diputados de Page”, ha dicho en referencia los parlamentarios socialistas del Congreso por circunscripciones de Castilla-La Mancha. “Pasará a la historia como héroe o como traidor. Tiene que decidir en qué lado de la historia quiere estar”.

“Por favor, seriedad”

En su réplica, Page ha pedido a Núñez que no le dé “voces” ni le “ametralle las palabras”, en referencia a las formas del presidente regional del PP, y le ha reprochado dedicar su intervención a soltar “un conjunto de soflamas con alguna bobada muy considerable”. Se refería con esto último al hecho de pedir que el agua del Tajo no vaya a Portugal, lo que sería “como pedir que no vaya a Extremadura y que yo me plante allí en medio a impedirlo”. “Cuando firmó el Pacto regional por el Agua, ni se le ocurrió incluir esa majadería”, ha añadido.

“Por favor, seriedad”, le ha pedido el presidente autonómico, preguntándose cómo el PP puede decir que no ha cambiado nada desde el Gobierno del PP con Cospedal. “Lo que no ha cambiado es usted en esa silla, que pasó de estar aplaudiendo todos los recortes a insultarme a mí por revertirlos”.

Se ha referido igualmente Page al hecho de que Núñez le siga presionando sobre el sentido del voto de los diputados en el Congreso. “Ya que piensa que puede ordenar a sus diputados nacionales y senadores que voten lo que quiera, que me cuesta creerlo, ordéneles a los del PP que voten a favor del techo de gasto. ¿Se va a atrever o va a dejar de hacer demagogia y populismo barato?”, le ha preguntado.

Y sobre este punto ha reiterado Page que si él fuera diputado en las Cortes Generales votaría en contra del sistema de financiación singular para Catalunya, pero que “si algún diputado vota en contra, contraviniendo una orden o un acuerdo parlamentario, va a ser por su propia voluntad, no por órdenes mías; yo no soy un Puigdemont cualquiera”. De hecho, ha pedido a líder del PP que deje considerar a los parlamentarios como “títeres a las órdenes de cualquiera”.

La bronca entre ambos ha continuado después durante los siguientes turnos de réplica a cuenta tanto del techo de gasto como de la financiación catalana, hasta tal punto que el presidente castellanomanchego ha terminado por pedirle a Paco Núñez que se apunte a la “fórmula Page” y se atreva a discrepar, “a llevarle la contraria a Feijóo”.

Vox acusa a García-Page de vivir en una “burbuja”

“Desde hace nueve años, señor Page, vive en su burbuja del Palacio de Fuensalida”, reprochó el portavoz de Vox, David Moreno, en su intervención inicial en el debate. “La región está hoy peor que hace un año, con noticias desoladoras. Pero su análisis no nos sorprende a ninguno de los que estamos aquí”, aseveró el diputado, que acusó al presidente regional de “dedicarse a sus quehaceres, a prometer, lanzar anuncios y no cumplir”. “Usted habla mucho, pero cumplir más bien poco”, ironizó.

En este sentido, hizo varias preguntas sobre anuncios que ha escuchado. “¿Dónde está el edificio de unidad de media estancia de Alcázar de San Juan? Paralizado. ¿Qué ha pasado con la autovía de Ciudad Real a Toledo? ¿Se acuerda de las medidas que prometió para mejorar la seguridad en Albacete? ¿Qué ha pasado con las inversiones del campus de Guadalajara?”, relató Moreno.

Por eso, tachó el discurso del presidente regional de no traer novedades y de ofrecer una “recopilación de promesas que sigue sin cumplir”. “Por muchos datos que usted dé en su cocinado discurso, la mayoría son cifras tergiversadas”, aclaró.

Moreno también centró su discurso en la deuda y acusó al Gobierno de aumentar la deuda en más de 3.000 millones de euros. “Están administrando Castilla-La Mancha a golpe de tarjeta de crédito. Con esto hipoteca o pone en riesgo los servicios públicos. Está abocando a la quiebra las cuentas públicas”, zanjó Moreno.

De este modo, los nueve años de gobierno “nos han colocado en una grave situación económica”. “Está malgobernando Castilla-La Mancha, igual que Pedro Sánchez malgobierna España”, explicó. Lo resumió de esta manera: “Cada día recaudan más impuestos y generan más deuda, los servicios públicos son más precarios y su gobierno genera más incertidumbre a las familias o las empresas de la región”, aseveró.

“La región va a peor por su mala gestión económica, por su mala gestión de las políticas públicas, por su abandono al campo y por sus recortes en sanidad y en tantos y tantos servicios públicos”, insistió el diputado de Vox, que acabó su intervención con un “que Dios nos ayude”.

Page pide “coherencia” a la bancada de Vox

Emiliano García-Page agradeció a Moreno “su tono”, pero también quiso preguntarle si cree que se hace “algo bien” en España. “Tienen derecho a querer que no gobierne el PSOE o que no gobierne yo, pero eso se hace ganando elecciones”, recordó, y aprovechó para añadir que en los gobiernos en los que Vox “se han colado”, han aguantado “muy poco”.

En concreto, el presidente regional pidió “coherencia” a la bancada de Vox. “¿Quieren que me pase la vida en el parlamento o acabar con las Cortes regionales? Ustedes se presentaron diciendo que quieren acabar con las autonomías, pues un ejemplo sería renunciar a los sueldos, a sus teléfonos, al despacho y renunciando a que aumente el número de contratados en el grupo parlamentario. Están en su derecho, pero no es coherente”, resaltaba el presidente regional.

De hecho, llegó a preguntar a Moreno si lo que plantean es que la sanidad vuelva al “ministerio de Sumar”, en relación al departamento que dirige Mónica García, de Más Madrid. Pero sobre todo, pidió coherencia y claridad. “Me tiene que aclarar esta afición por el sistema parlamentario tan nueva que no tenía detectada, esta emoción que les embarga porque el parlamento esté reunido permanentemente. Me alegro por el giro, no sé si lo van a ver bien sus jefes”, reflexionó Page.

“Léanse bien los compromisos y no mezclen, porque les vale ocho que ochenta”, advirtió también y les pidió que “no confundan” porque “no vale todo”. El discurso de Vox, aseveró Page, “es para reclamar un punto de coherencia”. “Ustedes hablan de la deuda y qué han hecho en Talavera, subir en un 17% la deuda. A nosotros la deuda no nos gusta”, recalcó el presidente regional. “Estamos afrontando esta deuda, pero lo cierto y verdad es que somos una de de las primeras regiones en reducirla y nos gustaría reducirla mucho y que se reestructurase”.

Finalmente, Page ha advertido a Vox de que no se debe apropiar “de la voluntad de Dios ni de la religión”. “Me preocupa que haya partidos que se quieren apropiar de algo que no les corresponde”, zanjó.

El PSOE critica el “corta pega” de Paco Núñez

La portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Isabel Abengózar, ha sido la encargada de cerrar el turno de los grupos parlamentarios en el Debate sobre el Estado de la Región en una intervención que no se ha producido hasta 10 horas después del inicio de la sesión, y ha cargado contra la oposición, desde el “corta pega” del 'popular' Paco Núñez hasta los “anhelos” franquistas de Vox, partidos a los que sus argumentos se les “han ido de las manos”.

Al líder de la oposición, Paco Núñez, le ha criticado que no se queda a escuchar su alocución. “Viene a las Cortes, se hace su vídeo y se va, como cuando visita un pueblo. No es capaz de quedarse a terminar un debate en el que sus compañeros de escaño sí hemos estado”, resaltó.

Le acusa de “intentar hacerse pasar por hombre de Estado” cuando “ni siquiera interactúa con los ciudadanos de Castilla-La Mancha”.

Además, ha criticado las “lecciones de despoblación” de Núñez pese a que el PP “cerró escuelas rurales”; o los “recortes” en servicios contra la violencia de género en las plazas donde gobiernan con Vox.

“Ustedes van de la mano con quienes niegan la violencia de género. No tienen dignidad alguna, por eso no hablan de igualdad. Es difícil defenderla después de abrazarse con Vox”, ha incidido.

Abengózar acusa a Vox de tener “anhelos franquistas”

La socialista ha acusado a Vox de “anhelar una España que no fue democrática, donde mucha gente murió”, en alusión a la época franquista, en consonancia con su defensa de eliminar las autonomías.

Directamente al presidente del Grupo Vox, David Moreno, le ha afeado que pida más control al Gobierno cuando él se pasa las sesiones “durmiendo”.

“La derecha y la extrema derecha han pintado una Castilla-La Mancha que no es la Castilla-La Mancha real y, por tanto, creo que voy a ser la única portavoz que va a hablar de la Castilla-La Mancha real en la que vivimos”, ha dicho.