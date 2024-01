PP y Vox ponen como paje real en Yebes a una mujer con orden de alejamiento de una menor a la que se acercó la cabalgata

El día 5 de enero la cabalgata de los Reyes Magos recorrió las calles y el Polideportivo Valdeluz en la localidad de Yebes, en Guadalajara, donde gobiernan PP y Vox. Asistían al paso de sus majestades decenas de niños y niñas, acompañados de sus familias. Pero para una niña de 12 años, el paso de la comitiva no fue un trago de buen gusto. Su madre y ella decidieron no asistir cuando les informaron de que uno de los pajes reales que acompañaba a los Reyes era la mujer de la que la menor tiene una orden de alejamiento de 200 metros tras una presunta agresión cuyo juicio está visto para sentencia.

Debido a que la cabalgata circulaba por la urbanización, también lo hizo cerca de la menor y de su domicilio, por lo que esa orden de alejamiento presuntamente se quebrantó.

Así lo denunció la madre de la chica el 7 de enero ante la Guardia Civil de la localidad. Según el texto, al que ha tenido acceso elDiarioclm.es, manifiesta que la mujer subida en la carroza quebrantó la orden alejamiento “como en ocasiones anteriores”. Esta vez explica que una amiga le informó, al paso de la comitiva, de que la mujer, disfrazada de paje, realizaba el recorrido “muy cerca” de la casa de la menor, “no cumpliendo la orden de alejarse a 200 metros”. Por este motivo, tomó la decisión de no bajar a ver la cabalgata.

Afirma también en la denuncia que desde el Ayuntamiento subieron fotografías de la comitiva de los Reyes Magos, donde se ve a esta mujer “claramente”, quedando así “constancia de que se encontraba cerca de la vivienda de la denunciante”. Se la circunstancia además de que se trata de la esposa del vicealcalde, Antolín Muñoz (Vox). Posteriormente, esas fotografías se borraron “al darse cuenta del error que habían cometido”.

La orden de alejamiento de la menor, vigente desde el 21 de septiembre de 2021, tiene su origen en la presunta agresión que esta mujer perpetró contra la niña ese mismo mes. La madre, al denunciar los hechos, relató que su hija, tras llevar mucho tiempo “soportando insultos y burlas por la muerte de su padre por parte de otras menores” había discutido hacía semanas con una de ellas, hija de la presunta agresora, debido a que la insultaba.

Tras ello, explica la madre en el atestado que la denunciada se acercó a su hija llamándola “hija de puta, niñata, no te acerques a mi hija si no te vas a cagar, estás sola, nadie te quiere”, no permitiendo que se marchara la menor de lugar. Tras ello, la madre de la niña bajó a recriminarle la acción teniendo un enfrentamiento verbal con ella.

Posteriormente, la denunciante salió con su hija y su madre a pasear con el perro y al regreso se encontraron de nuevo a la denunciada con otra vecina. Ambas las increparon y la mujer terminó por darle un “manotazo” a la menor.

Según el pate de Urgencias del Hospital de Guadalajara, la niña, que entonces tenía 10 años, presentaba dolor y limitación funcional en un dedo de la mano izquierda tras “un traumatismo directo al ser golpeada en el contexto de una agresión”. La zona fue escayolada y necesitó 72 días de recuperación.

Podemos pide el cese del vicealcalde de Vox

Desde entonces sigue vigente la orden de alejamiento cuyo presunto quebrantamiento la madre ha denunciado. Estos hechos han llevado a Podemos a solicitar por registro en el Ayuntamiento de Yebes el cese del vicealcalde de Vox por la participación de su esposa en la cabalgata. Se hacen eco de la denuncia de la madre y hablan del presunto quebrantamiento de la orden de alejamieno “a la vista de todos”.

Además del cese del vicealcalde de Yebes, la formación morada también exige que el alcalde de la localidad alcarreña, Enrique Quintana (PP), asuma la gravedad y “pida disculpas a la vecina afectada, a su familia y al conjunto de la población”.

“Quintana no puede esconder la participación a dedo de la acusada en un acto público del Ayuntamiento dirigido a la población infantil, por más que ahora pretenda cerrar de tapadillo el asunto”. Juli Amedeu Àrias, portavoz local de Podemos, considera que el alcalde “era consciente de con quién pactaba cuando conformó su gobierno, cuenta con toda la documentación y si se desentiende confirmará su complicidad con los comportamientos irresponsables y poco ejemplares del vicealcalde”.

Desde la dirección provincial de Vox apuntan a este periódico que la pareja del vicealcalde no tiene ningún cargo orgánico ni público en el Ayuntamiento. Y el equipo de Gobierno municipal, por su parte, ha avanzado a elDiarioclm.es que está preparando un comunicado al respecto, del que no han querido adelantar contenido, ya que se hará publico mañana.