El PSOE Castilla-La Mancha exige a Vox y PP que “no permitan que sea diputado regional quien está condenado a prisión”

La presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez, ha insistido en pedir la dimisión del diputado regional Francisco José Cobo, que ha sido condenado a más de seis meses de cárcel por un delito de administración desleal, según desveló en exclusiva elDiarioclm.es. Lo hizo ya la pasada semana el número dos del PSOE castellanomanchego Sergio Gutiérrez y hoy lo ha reiterado García Élez. “Vox y el PP de Castilla-La Mancha no pueden permitir que siga siendo diputado en las Cortes regionales quien ha sido condenado a seis meses de cárcel e inhabilitado por administración desleal de los recursos de una empresa privada”.

“Nuestra pregunta es por qué se le permite por parte de Vox y del PP gestionar o, en este caso, estar en lo público, estar en las instituciones que representan el buen hacer y la buena gestión de lo público”, ha mantenido, y ha aseverado que “algo tendrá que decir el PP y el señor Núñez” de aquellos con quienes gobiernan en ayuntamientos y diputaciones de la región.

La socialista ha recordado que han pasado ya varios días desde que se conociera la sentencia, y aún “estamos pendientes de escuchar qué tiene que decir o qué se va a hacer por parte de la dirección de Vox, si se le va a mantener el acta de diputado, si se le va a invitar a marcharse o por contra le van a permitir que siga representando a los ciudadanos de Castilla-La Mancha en las Cortes regionales”.

Al tiempo que ha dicho que es “sorprendente” que tampoco “hayamos escuchado ni una sola palabra” del PP de Castilla-La Mancha, socio de Vox, que “vuelve nuevamente a callar, a no decir nada, a intentar meter la cabeza debajo del ala para que sus socios de gobierno no se enfaden”, ha reprochado.

“Nos sorprende el silencio del PP, nos sorprende que no exija a sus socios que tomen medidas ejemplares para algo tan importante como es la representación pública en las instituciones, en este caso de las Cortes de Castilla-La Mancha”, ha sostenido.

Condena firme

El diputado regional de Vox por Albacete, Francisco José Cobo Navarro, ha sido condenado a seis meses y 22 días de cárcel por un delito de administración desleal. Así lo sentenció el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha, que ha considerado probado que el parlamentario de la extrema derecha aprovechó la “clara confusión empresarial” y un “conflicto de intereses” entre dos mercantiles de las que era parte para engañar a sus socios. Se le ha condenado igualmente al pago de una indemnización de 21.000 euros, además de prohibirle gestionar cualquier tipo de empresa mientras dure su condena.

Fuentes judiciales han confirmado a elDiarioclm.es que la condena es firme y que, de hecho, está en proceso de ejecución. Desde el grupo parlamentario de Vox, sin embargo, han asegurado que se ha recurrido.

Cobo fue condenado junto a otra persona, de iniciales J.A.C. La indemnización, según señala la sentencia, se hará de forma conjunta y solidaria a la sociedad Could Be Better Consulting y tiene responsabilidad directa de Cobo Estudio Igarq S.L.U. Cobo Navarro dejó de ser administrador único de dicha sociedad en julio de 2023, pocas semanas después de tomar posesión de su acta de diputado regional, según el Boletín Oficial del Registro Mercantil.