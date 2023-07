Yolanda Díaz pide movilizarse con Sumar en Toledo: “Esta campaña va de vuestras vidas y de seguir ganando derechos”

Un centenar de personas esperaba este domingo a la candidata de Sumar a la Presidencia del Gobierno, Yolanda Díaz, a las puertas del Palacio de Congresos de Toledo. No habían podido acceder al interior del edificio donde se había anunciado un acto de precampaña al mediodía.

Así que la candidata se ha detenido ante quienes esperaban fuera, ha cogido un micrófono y se ha dirigido a ellos. “Siento muchísimo que os quedéis fuera”, les ha dicho en una intervención de algo más de dos minutos en la que ha aprovechado para recordar que, muy cerca de allí, el candidato del PP Alberto Núñez Feijóo celebraba otro acto con los que los 'populares' han llamado 'los alcaldes del cambio“.

De Feijóo ha dicho Yolanda Díaz que es “un señor que miente a los españoles, un señor que no tiene palabra. Hoy aquí os digo que vamos a ganar las elecciones”, aseguraba, arrancando los aplausos.

“Os pido que os movilicéis y que hagáis vuestra esta campaña, porque esta campaña va de vuestras vidas, va de seguir ganando derechos, va de reforma laboral, va de salario mínimo, de revalorizar las pensiones, va de sanidad y educación pública y va de que no queremos volver atrás”.

Ya dentro del edificio ha aprovechado para hacer un guiño al río que rodea la ciudad. “Estoy en la ciudad del Tajo que merece un proyecto verde, que merece ser recuperado y dignidad. Salid a votad en defensa del Tajo”. Ha avanzado su intención de reducir una hora la jornada laboral si consigue comandar el Ejecutivo, propuesta a la que ha sumado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ya que todavía “no permite vivir con dignidad”, o una estrategia para gravar más los beneficios de la banca.

La vicepresidenta en funciones del Gobierno de España también ha defendido en Toledo su propuesta para crear una herencia universal para que los jóvenes de nuestro país reciban 20.000 euros al alcanzar la mayoría de edad “para que puedan desarrollar un proyecto vital”.

Pérez Rey: “¡Que se jodan los parados! Esa era y es la política del PP”

En el acto también participaba el número 2 de Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo. El secretario de Estado de Empleo y Economía Social ocupa el puesto quinto en la lista de Sumar al Congreso por Toledo.

Joaquín Pérez Rey ha dicho que “es un gusto presentar en mi ciudad a la próxima presidenta del Gobierno de España” y ha definido a Sumar como “el movimiento político más útil de nuestro país. El que ha hecho lo que todo el mundo decía que no se podía hacer”.

Ha repasado algunas de las acciones de gobierno de Yolanda Díaz al frente del ministerio. “Al mes de llegar derogamos ese elemento fatídico que permitía despedir que a trabajadores enfermos. No sé si hoy Feijoo les va a recordar a los alcaldes que su reforma laboral consistía en despedir enfermos”, ha dicho en alusión al acto que casi a la misma hora el PP protagonizaba también en Toledo, con presencia del candidato ‘popular’ a la Presidencia de España.

“Tuvimos todos la mala suerte de topar con la pandemia. 800.000 trabajadores se iban a la calle en 15 días, la mayoría temporales. Les dijimos que les íbamos a proteger y lo hemos hecho: 3,5 millones de trabajadores protegidos y más de medio millón de empresas protegidas”.

Ha contrapuesto ese “modelo de protección” a la gestión del empleo durante los gobiernos del PP en España. “¿Sabéis cómo se resolvió la crisis financiera con el PP? Seis millones de desempleados”, aseguraba para continuar. “¿Sabéis lo que hicieron con los parados? ¿Los protegieron? Al contrario. Retorcieron los sistemas de protección, bajaron la protección por desempleo y gritaron sin ningún problema: ¡que se jodan los parados! Esa era y esa es la política del PP”.

También ha recordado la reforma laboral. “La de Yolanda Díaz es la única en este país que no ha recortado ni un solo derecho” o cómo España que “era un país de eventuales”, ha evolucionado hacia una tasa en empleo temporal “en la media europea. Es la menor en la historia de España y se hizo en un año. Claro que se podía, quien no podía era el bipartidismo”.

También ha citado los 18 acuerdos logrados en el marco del diálogo social. “Ha sido la primera ministra de Trabajo que reconoce el desempleo a las empleadas de hogar. Hoy hay un estatuto del artista que es básicamente un estatuto laboral. No hay resignación. Que nadie os cuente la milonga de que no podemos hacer más próspero y democrático nuestro país” y aquí criticaba al PSOE. “Los señores con los que gobernamos no nos lo han puesto fácil”.

“El discurso de la derecha es el del miedo o el odio y la izquierda lo que hace es ilusionar”

Después participaba en las intervenciones la candidata al Senado Irene Arcalá quien ha optado por marcar las diferencias entre la derecha y la izquierda. “Tenemos una derecha en un discurso del miedo, del odio. Mienten y dicen que no existe la violencia de general. La izquierda lo que hace es ilusionar”.

Ha criticado la precariedad en el empleo de los jóvenes. “Así no podemos tener proyecto de futuro” y ha abogado por un cambio en la jornada laboral porque “llevamos 102 años con la misma. ”Hay que reducirla“, decía, ratificando la que es una de las principales propuestas programáticas de Sumar.

En su intervención ha destacado el papel jugado por las ministras de Podemos Ione Belarra e Irene Montero y sus políticas de igualdad, de vivienda o de protección del colectivo LGTBI. Además, ha abogado por más inversión en salud mental. “Hay déficit de personal en la Sanidad pública. Hay 18 profesionales por cada 100.000 habitantes en España. Y en Castilla-La Mancha, menos de siete”.

En el acto también han intervenido, la cabeza de lista al Congreso por Toledo Marta Romero que ha centrado en las “mujeres fuertes” como la propia Yolanda Díaz y en particular su madre y su abuela. “Las cosas se pueden cambiar” y ha puesto como ejemplo el río Tajo. “Con voluntad política se puede una volver a bañar en el Tajo, pero con voluntad política”.

Olga Ávalos, número 2 de la lista al Congreso por Toledo, también intervenía con un discurso que- de forma similar al de Romero- tenía mucho de vivencias personales para incidir en la idea de que “Sumar va de esperanza y de no perder más derechos”.

“Vi gente perder la vivienda como la perdí yo en su día. Pensé que no podía volver a ocurrir. No podía volver a ocurrir estar en la encrucijada entre pagar la luz o dar de comer a mi hijo”, ha aseverado.

Ha abogado por trabajos dignos, por una pensión digna para los mayores o por servicios públicos de calidad, entre otras cuestiones. “Sumar va de un modelo sostenible y ecológico. Negando el cambio climático no se ofrecen soluciones, solo se ocultan los problemas” y ha expresado su deseo de vivir en una sociedad “que no tenga miedo a la diversidad”.