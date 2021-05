El PP acusa al alcalde de Cuenca de "ignorar y ocultar" un informe que alertaba del riesgo de derrumbe en la calle Canónigos

El PP ha acusado al alcalde de Cuenca, Darío Dolz, y a la concejala de Urbanismo, Nelia Valverde, de "ignorar y ocultar" un informe que alertaba del "grave riesgo" de derrumbamiento de la calle Canónigos.

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Cuenca asegura que conoció el pasado jueves, 13 de mayo, la existencia de un informe de Raimundo Gómez, experto en Ingeniería Geológica, Edificación y Obra Pública, el cual envío en octubre de 2019 al alcalde y a la concejala de Urbanismo, y en el que les alertaba a ambos del "grave riesgo" que entrañaba el estado de la calle Canónigos y se instaba a una solución que debía abordarse "con urgencia puesto que en caso de colapso de la zona, este sería repentino, poniendo en peligro la propia vía, el entronque del puente San Pablo, la zona aguas debajo de la calle y las personas y vehículos que se puedan encontrar por la zona".

Un informe del que, en palabras de los ediles 'populares', "por desgracia para todos se han cumplido sus advertencias sin que los actuales responsables de la gestión de la ciudad hayan decidido tomarlas en consideración, ni siquiera en cuanto al anunciado grave riesgo que se corría de no abordar con urgencia la intervención, hasta que se ha producido el fatal desenlace, dando gracias que por un golpe de suerte no hayamos tenido que lamentar daños personales o víctimas mortales".

Y es que al contrario, continúa el PP, "la gestión del equipo de Gobierno, amparada o no en otros informes, contradictorios o no con este, se ha caracterizado por la elección de un procedimiento administrativo no urgente que se ha dilatado durante 20 meses, por la no adopción de medida alguna destinada a evitar que continuara la filtración de agua de lluvia y por la autorización del inicio de las obras con escasas o ninguna medida de estabilización previa de la zona afectada".

Continúan indicando los 'populares' que "ha sido una gestión que contradice cada una de las recomendaciones y advertencias que sí conocieron a partir del informe antes expuesto, y cuyo resultado todos conocemos, de la que deberán responsabilizarse al menos políticamente".

Una gestión, concluyen los ediles populares, "de la que se deriva, en el mejor de los casos, una grave falta de diligencia con consecuencias severas sobre el patrimonio y que ha inducido un grave riesgo sobre la vida de las personas", por lo que el Grupo Municipal Popular ha exigido la dimisión del alcalde de Cuenca, Darío Dolz, y de la concejal de Urbanismo, Nelia Valverde, "una vez hemos podido contrastar que ambos conocieron la gravedad del problema", así como la que ya anunciaron del concejal de Patrimonio, Miguel Ángel Valero.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Cuenca ha iniciado los trabajos previos para el saneamiento, consolidación y estabilización del muro de la calle Canónigos, que llevará a cabo la empresa Construcción Sarrión S.L. por encargo del Consorcio de la Ciudad de Cuenca.

Esta mañana las máquinas ya están trabajando en la retirada de escombros y limpieza de la zona afectada. El objetivo es iniciar lo antes posible las obras de reparación, según recoge Las Noticias de Cuenca.

Hay que recordar que el Consorcio Ciudad de Cuenca declaró el jueves la actuación de emergencia con el fin de que las obras se realicen con la mayor agilidad posible.

El alcalde, Darío Dolz, se ha acercado hoy a la zona siniestrada para comprobar la marcha de los trabajos que han dado comienzo esta misma mañana con la llegada de las primeras máquinas y la descarga de materiales.

Estos primeros trabajos están consistiendo en la generación, mediante el aporte de tierra, de una plataforma segura para darle accesibilidad a las máquinas. Además, durante las labores de limpieza se han extraído materiales que estaban en buen estado, como las albardillas del muro o piezas de sillería que si bien no tenían valor patrimonial, sí se podrán reutilizar.

Dolz ha recordado que el 13 de mayo, al día siguiente de hundimiento, la Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Cuenca se reunió en sesión extraordinaria para declarar estas obras de emergencia, lo que ha posibilitado que hoy mismo hayan empezado los trabajos.

El Consorcio de la Ciudad de Cuenca, organismo adscrito al Ministerio de Hacienda, ha considerado la actuación amparada en el régimen excepcional de tramitación de emergencia del artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en base a lo cual la Gerencia del Consorcio ha podido proceder al encargo, por vía de urgencia, de la ejecución de estas obras.

El alcalde ha insistido en que, como avanzó en un principio, “se van a poner a funcionar todos los recursos legales, administrativos, económicos y humanos de los dispone el Consorcio de la Ciudad de Cuenca y el propio Ayuntamiento para devolver la normalidad a la zona cuanto antes”.

En este sentido, hoy mismo ha reunido a la Junta Local de Gobierno en convocatoria extraordinaria para analizar la situación a día de hoy y planificar las próximas acciones a acometer.

Por otra parte, el edil ha asegurado que se sigue a la espera del informe de la Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad, así como de los técnicos del Instituto Geológico y Minero de España.