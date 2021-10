El PP considera a Page un “fraude” pero le tiende la mano para un nuevo Estatuto de Autonomía sin tocar la Ley Electoral

La sesión de tarde del Debate sobre el Estado de la Región que acogen las Cortes de Castilla-La Mancha ha comenzado con la intervención del presidente del PP regional, Paco Núñez, que por espacio de una hora ha criticado duramente al jefe del Ejecutivo, Emiliano García-Page, al que ha llegado a llamar “fraude” y al que ha reprochado llevar a cabo “la peor gestión de un gobierno en la historia” de la región. No obstante, al final de su discurso le ha tendido la mano para aprobar un nuevo Estatuto de Autonomía aunque sin abordar la Ley Electoral. Núñez ha arrancado su alocución con un “recuerdo especial” para las víctimas de la COVID-19, para los que siguen sufriendo sus consecuencias y para las personas afectadas por la erupción volcánica en La Palma. También ha mostrado su pésame por el fallecimiento del consejero de Hacienda de Galicia, Valeriano Martínez.

Dicho esto, se ha referido al cuadro “La extracción de la piedra de la locura”, de El Bosco, para equiparar lo que García-Page hace con la sociedad castellanomanchega. “En el cuadro se refleja que era gente que en su buena fe se sometía a esa intervención, algo que hoy sería impensable, pero no puedo dejar de ver a cientos de personas que un día le creyeron y hoy se ven estafados por usted y abandonados a su suerte”. Le ha acusado así de haber realizado una intervención “entre la falacia, la displicencia y la vanidad”.

“Está más preocupado en otras cuestiones que en lo que realmente importa, porque no se afana en ser útil, le basta con creerse importante”, le ha dicho Núñez a García-Page, destacando que hoy Castilla-La Mancha está “peor que hace seis años” y afirmando que durante su discurso de más de cuatro horas “ha leído un montón de fichas y lo ha hecho sin ilusión, sin compromiso, iba y venía mezclando datos sin sentido, y ha adquirido promesas que ya había hace 20 años”.

Así, ha dicho que lo importante son los problemas de los castellanomanchegos, los cuales tienen como denominador común “la ausencia de gestión”. En este momento, se ha referido directamente a la gestión de la pandemia de COVID, subrayando que Castilla-La Mancha “sigue siendo la autonomía con mayor tasa de mortalidad y la segunda con mayor tasa de letalidad”, algo que “no es por casualidad”. Al hilo de ello, ha acusado a la Junta de no realizar más pruebas diagnósticas de coronavirus para “no ser cada día los primeros en contagios, poniendo en peligro la vida de quienes se quedan sin hacer pruebas y los que les rodean”.

El "deterioro" de la sanidad pública y los "asuntos de la Villa y Corte"

Sobre esta cuestión, Paco Núñez también ha remarcado el “deterioro” de la sanidad pública y más concretamente de la Atención Primaria, que “adolece de recursos técnicos y humanos” y “ha estado al borde del colapso especialmente en el mundo rural”. Por eso ha reprochado a Page que se negara a apoyar el plan de refuerzo del PP. “Fue una etapa muy difícil, pero en Castilla-La Mancha lo fue más por el abandono y la incomprensión a la que sometió a todos los castellanomanchegos”.

Ha sido en este punto cuando el presidente del PP de Castilla-La Mancha le ha acusado de ser un “fraude para Castilla-La Mancha” y de ser el presidente “que más promesas incumplidas tiene a sus espaldas”, detallando después todos los planes de choque y estratégicos sin realizar. “Al final, cada vez que viene a prometer, lo que promete se convierte en humo de Page. No se puede mentir impunemente en política con promesas que luego no va a cumplir”, le ha espetado. “Entiendo que está usted en asuntos de la Villa y Corte, se nota que le cansa y le aburre Castilla-La Mancha, pero esta tierra no se merece que haya un presidente que sea un fraude como usted y está provocando entre los castellanomanchegos una desolación difícilmente medible”, ha añadido después.

A renglón seguido, se ha referido Núñez a otras cuestiones como el bajo ritmo de vacunación contra la COVID en la región, los altos índices de pobreza severa, la situación de las residencias y del tercer sector, y los “expedientes en el cajón” en materia de Dependencia. A ello ha añadido otras críticas en materia de agua, agricultura y despoblación, acusando a Page de ser “el presidente más trasvasista” de Castilla-La Mancha”.

Finalmente, entre las propuestas que ha realizado el líder del PP regional: que los planes de empleo reserven un 30% para contrataciones con la empresa privada, la supresión del Impuesto de Sucesiones, la reducción en siete puntos del IRPF, un “verdadero plan de rescate” para el tercer sector mediante convenios con las entidades o la eliminación del “embrollo burocrático” en las ayudas a pymes y autónomos. Y, por último, ha tendido la mano a Page para un nuevo Estatuto de Autonomía “que se adapte a los tiempos, necesidades y competencias actuales” aunque desvinculándolo de la reforma de la Ley Electoral. “Con nosotros, de reformas la ley electoral para ampliar el número de diputados, nada, nada de nada”, le ha avisado.