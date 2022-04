Profesionales sanitarios claman contra la “vergüenza” de que Castilla-La Mancha no recupere la Carrera Profesional

Los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) -Satse, CESM, CSIF, Usicam, USAE, CCOO y UGT- se han concentrado hoy a las puertas de la sede central de este servicio, a la que han asistido varias decenas de personas, para clamar que es “una vergüenza” que la comunidad autónoma sea la única del país que no ha reanudado la Carrera Profesional, advirtiendo de que este acto de protesta es “el principio” de una serie de actuaciones si no se ve cumplida esta reivindicación.

La responsable de UGT Sanidad en la provincia de Toledo, Inés Pedreño, ha manifestado, en declaraciones a los medios, que esta situación está repercutiendo en los profesionales “tanto económicamente como en motivación” y ha asegurado que muchos se están yendo a otras comunidades autónomas a trabajar por estas mismas razones.

Pedreño ha insistido en que “es el momento de dar un calendario objetivo, real y que ponga en valor a los profesionales del Sescam”, pidiendo al Gobierno regional y a su presidente, Emiliano García-Page, que “cumpla las promesas que hizo en dos campañas electorales”. “Estamos cansados, estamos agotados física y mentalmente, no digo que la situación económica vaya a mejorar nuestra movitación pero algo va a ayudar”, ha afirmado.

Por su parte, el coordinador general de Usicam a nivel regional, Francisco José Martínez, ha destacado que los profesionales sanitarios están “dispuestos a todo” y que este “es el principio” de las movilizaciones. “Hasta que lo consigamos no vamos a parar”, ha apostillado. Por ello, ha precisado que si no hay respuesta por parte del Sescam comenzarán a protestar en los hospitales y “todas las perspectivas están abiertas, no hay nada descartado”.

Finalmente, el secretario autonómico de USAE, José Antonio Gálvez, ha manifestado que esta situación no es “justa” con unos trabajadores que, ha añadido, “se están formando y tienen un compromiso con el Sescam, cosa que la Administración no tiene ahora mismo con sus trabajadores”.

En este punto, ha comentado que los profesionales siguen actualizando su formación por su cuenta a través de másters y publicaciones, a pesar de que no están recibiendo ninguna respuesta a su reclamación por parte del SESCAM.