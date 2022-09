“Gente bonica de Albacete”: Rozalén regala una canción a la ciudad durante el pregón de la Feria

“Gente bonica de Albacete”, de esta manera arrancaba el pregón de la histórica Feria de Albacete 2022, de la mano de su pregonera, María Rozalén Ortuño, quien emocionaba a 12.000 personas congregadas bajo el balcón del Museo Municipal. Durante el acto, en el que la artista estuvo acompañada del alcalde de Albacete, Emilio Sáez, y de la Corporación Municipal, Rozalén también regaló a la ciudad una canción compuesta para la ocasión.

“Comienza una Feria histórica después de dos años durísimos en los que no hemos podido abrazarnos. Solamente esta pandemia mundial y la Guerra Civil española en los años 37 y 38 nos impidieron vivir los días más esperados para nuestra ciudad”, decía Rozalén, animando a la ciudadanía a “celebrar y disfrutar de una de las Ferias más antiguas del continente, una de las Ferias más acogedoras y de gran Interés Turístico Internacional”.

En declaraciones previas a los medios de comunicación, el alcalde de Albacete destacaba que “la Feria del Reencuentro no podía tener mejor pregonera que María Rozalén, que lleva el nombre de nuestra tierra por bandera allá donde va”. Además, Emilio Sáez, que puso en valor el carácter solidario y activista de la albaceteña, siempre sensible y comprometida con las causas sociales; entregó a Rozalén una navaja oficial de la ciudad.

El alcalde, que recordó a las personas que fallecieron a causa de la pandemia, asegurando que estarán muy presentes en esta Feria, dedicó también unas palabras al padre de la artista, Cristóbal Rozalén, que fallecía el pasado mes de febrero, y a quien el alcalde, llegó a decirle que su hija podría pregonar la primera Feria tras la Covid-19. También hizo un guiño Sáez Cruz a la madre de Rozalén, Angelita Ortuño, de quien la artista ha heredado la pasión por la música.

Feria de todos y todas

“Me siento orgullosa cuando me llaman la ‘cantautora albaceteña’, seguiré llevando el nombre de Albacete allá por donde vaya, porque Albacete no es una tierra indiferente”, ha señalado Rozalén, recordando que “comienza una Feria histórica, tenemos que disfrutar de una de las ferias más acogedoras y de Interés Turístico Internacional”.

Rozalén, en una oda a la vida y a disfrutar de los pequeños momentos, ha animado a los albaceteños y albaceteñas a valorar y respetar nuestros monumentos. “Historia viva donde se alojan las almas de nuestros ancestros y sus costumbres y tradiciones”; la artista ha apelado al cuidado de nuestros mayores y a vivir con ellos la Feria, “les debemos todas nuestras alegrías y todos nuestros privilegios”; señaló.

La artista también ha lanzado un mensaje a las personas más jóvenes: “tenéis todo el derecho a divertiros, libres y sin miedo. No os suméis a modas absurdas que sólo pueden amargar la noche, incluso la vida, a quienes amáis y respetáis. No seáis partícipes de lo que os parezca injusto. Y no olvidéis que el amor y las relaciones sólo tienen sentido cuando son deseadas y consentidas por todas las partes”, decía la pregonera de la Feria.

Animando a saborear “nuestra increíble gastronomía”, Rozalén hizo continuas referencias a la Feria, a nuestras tradiciones y raíces, y apeló a “disfrutar de todo lo que os provoque felicidad y siempre con amor y respeto al prójimo, independientemente de su condición… De su género, identidad, su procedencia, condición sexual… Que ya bastante crudo está el mundo”, subrayó.

Rozalén ha tenido palabras de agradecimiento para todas las personas que la han acompañado durante todo su camino, pero también se acordaba del ‘Arca de Noé’. Durante el acto del pregón han sido numerosas entidades animalistas de Albacete las que acudían con carteles a este pregón para reivindicar soluciones en la recogida de animales abandonados en la ciudad.

“Quiero mostrar todo mi apoyo al ‘Arca de Noé’, que llevan rescatando animales en nuestra ciudad más de 20 años”, manifestaba Rozalén. De este modo, agradecía “su lucha” y pedía y deseaba “que no cierren sus puertas”.

Una vida en Albacete

“¡Esto es lo más grande que le puede pasar a una albaceteña!”, decía una emocionada María Rozalén, que, recorriendo los escenarios de su vida en nuestra ciudad, mostró la vida de una vecina más, que nacía en el Hospital General Universitario de Albacete en 1986, meses después de su inauguración, estudió en el colegio Santo Ángel de la Guarda, y comenzó a tocar su inseparable bandurria en la rondalla del Ensanche y a cantar de espaldas a la gente en la parroquia del barrio. En Albacete compuso sus primeras canciones, que cantaría en su primer concierto en la Operación Bocata.

“La vida es toda infancia y esta tierra marcó la mía”, manifestó Rozalén, quien tuvo un recuerdo especial para su padre, Cristóbal Rozalén; su madre, Angelita Ortuño y su hermano, Roza; para posteriormente dar las gracias a todas las personas que han formado parte de su vida “por quererme, respetarme, y acompañarme en el camino y hacerme ver el mundo de la manera tan hermosa en la que lo veo”, reflejó.

La artista, recogió fragmentos del Romancero gitano de Federico García Lorca; poemas de Juan José García Carbonell a la Virgen de los Llanos o a los jardinillos; nombró el Nueva York de la Mancha de Azorín, y a escritores como Manuel Cortijo, Ismael Belmonte, Manuel Serra Martínez o Delfín Yeste, que en su obra se acordaron de Albacete.

Como cierre del pregón, Rozalén recordó a todos aquellos seres queridos que se han marchado en estos dos años, proponiendo que “la Feria se la dediquemos a ellos y que abracemos cada momento con más fuerza que nunca… Porque amar la vida es el mayor homenaje que podemos hacerle a quienes murieron”. Así concluía el pregón de la Feria del Reencuentro, iniciando la cuenta atrás para abrir su Puerta de Hierros.