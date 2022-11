Dimite el primer teniente de alcalde de Puertollano, Félix Calle: “Me han ninguneado y ni podía dormir”

El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Promoción Empresarial del Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real), Félix Calle, ha presentado este martes su renuncia, por lo que pasará al grupo de no adscritos. Calle ha asegurado que la situación ya era “insostenible” desde julio de 2021, “cuando se nombró al alcalde Adolfo Muñiz de una manera caciquil, ya que legalmente me correspondía a mí”.

“Me han ninguneado, ya no podía aguantar más, me agobiaba, me asfixiaba, incluso no podía dormir por la noche”, ha recalcado. Félix Calle ha presentado su renuncia en la mañana de este martes al alcalde Adolfo Muñiz, y será efectiva a partir del 1 de diciembre. Una vez confirmada, el equipo de gobierno debe afrontar la reestructuración de las competencias.

Calle fue el número dos en las listas del PSOE en las elecciones municipales de 2019, y a los pocos meses fue cesado en su cargo de portavoz del equipo de Gobierno. Tras el nombramiento de la exalcaldesa Isabel Rodríguez como ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno de España, la llegada a la Alcaldía de Adolfo Muñiz y la crisis de Gobierno que se abrió entonces, Calle, que no está afiliado al PSOE, siguió en su puesto, pero con un perfil político bajo.

En declaraciones a Europa Press, Félix Calle ha asegurado que la situación “ya era insostenible desde julio del año pasado, cuando se nombró al alcalde de una manera caciquil, ya que legalmente me correspondía a mí”, al tiempo que ha dado a entender que en ese momento hubo una estrategia en el seno del PSOE para “evitar” que llegara a la Alcaldía.

No obstante el concejal ha justificado su dimisión “sobre todo por las formas”. “Me han ninguneado aduciendo que yo no era del partido, me han tratado miserablemente”, ha insistido. En este sentido, Calle ha explicado que dimite una vez que han culminado sus gestiones al frente de Promoción Empresarial y haber asegurado inversiones para la ciudad “que serán muy fáciles de gestionar para los siguientes que vengan”.

Tras esta gestión, y ante la perspectiva de afrontar una campaña electoral en la que “de ninguna de las maneras quería formar parte”, ha decidido presentar su dimisión, ha explicado. “Era una situación que ya no podía aguantar más, me agobiaba, me asfixiaba, incluso no podía dormir por la noche”, ha expresado, al tiempo que ha insistido en que precisamente por “respeto” a quienes le votaron ha decidido seguir como concejal en el grupo no adscrito.

Equipo de Gobierno

De su lado, la portavoz del equipo de Gobierno, Noelia Caballero, ha reconocido en declaraciones a Europa Press que Calle se encontraba “incómodo” tras el proceso de sucesión que llevó al sillón presidencial a Adolfo Muñiz tras el nombramiento de la exalcaldesa Isabel Rodríguez como Ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno de España.

Caballero ha señalado que Calle ha mantenido siempre la confianza del equipo de gobierno, hasta el punto de que ha seguido manteniendo todas sus responsabilidades en el Ejecutivo local. En todo caso, ha subrayado que “ha sido él mismo quien ha querido romper el compromiso, en el ejercicio de su derecho de tomar las decisiones que considere oportunas”.

La edil ha advertido de que, como se ha demostrado a lo largo de la presente legislatura, “nadie es imprescindible” y que los responsables municipales “seguirán trabajando por los intereses de Puertollano, como ha venido pasando hasta la fecha”.