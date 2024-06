“Allanamiento” en la sede de CCOO de un pueblo toledano para retirar la bandera arco iris

Una o varias personas entraron anoche en la sede de CCOO de la localidad toledana de Sonseca, un edificio municipal en usufructo, y retiraron de su ventana la bandera colocada con motivo del Orgullo LGTBI. Así lo ha denunciado el sindicato ante la Guardia Civil y considera que fue un allanamiento porque se realizó sin su conocimiento ni autorización.

Antes de interponer la denuncia, han acudido a la sede sindical e esta población de 11.000 habitantes el secretario general de CCOO Toledo, Federico Pérez, y la secretaria de Organización, Mujer e Igualdad, Mayte García, para comprobar que en efecto “alguien había entrado en los locales, en nuestras instalaciones, para quitar la bandera”, que ha sido ya restituida.

El local donde está CCOO junto al resto de agentes sociales es una planta primera de un edificio municipal cuya planta baja utiliza el propio ayuntamiento, gobernado por PP con apoyos puntuales de Vox, que este año “no han permitido actos conmemorativos por el Orgullo a la asociación del colectivo en Sonseca. ”Por eso fue que nosotros cedimos nuestro espacio para poner la bandera en nuestras ventanas“.

El sindicato informa de que se han enterado hoy de “alguien había entrado” para quitar la bandera de un espacio del que tienen el usufructo. “CCOO custodia ahí documentación y datos personales”, ha advertido la secretaria de Organización, Mujer e Igualdad. Por ello ha denunciado los hechos en la Guardia Civil: “Esperamos que no quede impune lo que nos parece una represalia más a CCOO, que ha querido ceder su espacio a colectivos LGTBI como también ha hecho con otros movimientos sociales”.

Lamento la “impunidad” con la que algunas personas actúan para entrar en una sede del sindicato y “actuar por su cuenta sin decirnos nada en ningún momento”. “Es un hecho gravísimo, allanan un espacio privado con datos sensibles de personas trabajadoras y afiliadas, y vulnera el derecho a la privacidad de todas ellas”, agrega el sindicato.

CCOO contempla la posibilidad de que la orden de retirada de la bandera provenga del equipo de Gobierno municipal, aunque no lo ha confirmado. En caso de que así fuera, afirma, “podríamos encontrarnos con varios delitos, vulnerando el derecho a la privacidad de los vecinos, y todo para expresar su odio quitando la bandera”.

Este periódico ha intentando ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Sonseca para que valoraran estos hechos y acusaciones, pero no ha podido contactar con la alcaldesa, Victoria Martín de San Pablo. No obstante, fuentes del PP han comentado a elDiarioclm.es que en esta localidad “las banderas (del Orgullo) están colgadas y no se van a quitar”.

La bandera vuelve a ondear en la sede de Sonseca. El sindicato la ha repuesto. “Ni una persona más del colectivo puede verse discriminada, ni una humillación más ni un discurso de odio más, estas actitudes y comportamientos de acoso tendrán respuesta en los juzgados”.