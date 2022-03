QuintanarFest, parodia del Benidorm Fest este domingo en Quintanar del Rey: “Fuera las ma-ma-ma-ma, macrogranjas”

Page, Page page Escúchanos! que vamos a salir hasta en #Eurovision Mañana a, las 12h en la plaza al más puro #quintaFEST van SENTIR! LA VAMOS A QUITAR💪💪💪 Prepara tu atrezzo y aprende la versión LA VAMOS A QUITAR de #quintaverdepueblovivo 👇 Tú que prometes pa que luego te votemos Vas de patriota, pero luego te aprovechas Y lo sabes bien. A ti que apruebas macrogranjas a mansalva Tu que podrías acabar con tanta mierda Escúchanos Pagé, Pagé, Pagé No vamos a parar Luchando todos juntos: puro estilo Quintanar Pagé, Pagé, Pagé Por tantas ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma……….ma-cro-gran-jás Todas las ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma……….ma-cro-gran-jás Nuestra salud y nuestra agua es lo primero Vas a arruinarnos con tanto purín de cerdo Escúchanos Pagé, Pagé, Pagé No vamos a parar Luchando todos juntos: puro estilo Quintanar Pagé, Pagé, Pagé Quita las ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma……….ma-cro-gran-jás Fuera las ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma……….ma-cro-gran-jás Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma Fuera las ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma……….ma-cro-gran-jás (GRITO) FUERA!!!!!!!!! No sé por qué da tanto miedo nuestra lucha Sin ella no habría humanidad ni habría planeta Y lo sabes bien Lo-loi-lo-loi-lo-lo-lo-loi-lo-loi-lo-loi-lo-loi-lo-loi-lo-loi-lo ESCÚCHANOS (GRITO MUY FUERTE) LAS VAMOS A QUITAR!!!!!!!! LA VAMOS A QUITAR! Emiliano García-Page Sánchez Pueblos Vivos Cuenca