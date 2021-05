La romería de Alarcos en Ciudad Real, otra festividad tradicional que se celebrará de forma "atípica" este año

Ciudad Real no realizará la tradicional Romería de Alarcos hasta el Cerro de Alarcos este domingo, 23 de mayo, pero sí festejará con actividades religiosas y culturales, que esta mañana han dado a conocer la concejala de Promoción Turística, Festejos y Tradiciones Populares, Eva María Masías, el presidente de la Hermandad de Alarcos, Antonio Batista; la presidenta de la Federación de Peñas, Frasi López, y el presidente de la Asociación de Coros y Danzas Nuestra Señora del Prado, José Antonio Lopez.

Se trata de un "atípico" Alarcos. "Después de un año el 2020 tan aciago, este año volvemos a tener esta atípica romería, en la que no podemos celebrar, no por falta de ganas, pero no nos permiten las circunstancias que estamos atravesando, de la forma que quisiéramos, pero si nos va a permitir hacer gestos y acciones que los devotos, los ciudadrealeños y los visitantes puedan ver a la Virgen de Alarcos y disfrutar de unos días de ella en Ciudad Real”.

El Ayuntamiento ha elaborado el tradicional exorno floral para la Virgen de Alarcos. El cartel ganador del concurso de carteles de la Romería de Alarcos ha sido Diego Ingelmo Benavente de Burriana (Castellón) con su obra 'Color'. El presidente de la Hermandad de Alarcos, Antonio Batista reconocía que “el año pasado no hubo nada porque nos pilló de sorpresa, y este año si hemos tenido varias reuniones con la Concejalía de Festejos y la Parroquia de San Pedro, por lo que se podrá celebrar el triduo del viernes 21 al domingo 23 a las 20:30 horas, y el lunes habrá misa solemne a las 10:30 horas. Este año el hermano mayor entrante será Juan Alba, expresidente de la Federación de Peñas 'Alarcos'.

Desde esta Federación de Peñas, su actual presidenta Frasi López reconocía que “este año no se puede hacer nada, con mucha pena para todos las hermandades y asociaciones que hacemos esta gran ciudad. Este año nos tenemos que conformar con lo poquito que podemos hacer: el estar con ella en San Pedro y para el año que viene nos preparamos para cuando podamos salir a la calle hacerlo con cuidado, pero muchísimo mejor”.

La Asociación de Coros y Danzas Nuestra Señora del Prado vuelve a organizar este año el XXII Festival Nacional de Folklore “Virgen de Alarcos” que tendrá lugar el sábado 22 de mayo a las 21:30 horas en el Auditorio Municipal de La Granja. La entrada será libre hasta completar el aforo restringido por la COVID-19. Participarán la Asociación Cultural de Música y Danza Grupo “Balálita” de Almodóvar del Campo, el grupo de Coros y Danzas San Pablo de Albacete, y la Asociación Folklórica “Alcazaba” de Almería, junto al grupo anfitrión.