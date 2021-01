Sanitarios de Toledo piden ayuda tras duplicar o triplicar turnos ante la imposibilidad de salir o llegar a hospitales

La situación generada por la borrasca Filomena y el bloqueo de carreteras a causa de la nieve ha provocado que profesionales sanitarios del Complejo Hospitalario de Toledo hayan tenido que duplicar o triplicar sus turnos ante la imposibilidad de desplazarse ya sea para llegar o salir de los propios centros.

En el caso del Hospital Virgen del Valle, una profesional sanitaria relata que se está viviendo "una situación muy mala" ya que los accesos al recinto son intransitables por la gran cantidad de nieve acumulada, que ha alcanzado hasta los 30 o 40 centímetros durante la madrugada del sábado en la capital castellanomanchega y que ha frustrado el trabajo que las máquinas quitanieves realizaron la tarde de ayer.

"La cabeza no da más de sí", explica la sanitaria que pudo volver a su domicilio la pasada noche con su vehículo utilizando cadenas en las ruedas. También dice que tres enfermeras pudieron llegar anoche a este centro al que se derivan los pacientes de mayor edad pero que otros muchos profesionales están exhaustos al no poder salir del hospital debido a las circunstancias que ha generado el temporal: "La carretera no está mal pero acceder al recinto es muy complicado porque está todo lleno de nieve".

De su lado, otro profesional sanitario relata que hay trabajadores que "llevan ya más de 24 horas" atendiendo a pacientes afectados por coronavirus, "con toda la sobrecarga que supone". "Hay que gente que para ir a trabajar han ido andando desde Cobisa -un municipio de la provincia situado a más de 4 kilómetros del Hospital Virgen del Valle, al que se accede por una empinada carretera ubicada frente al Casco Histórico de Toledo- y otros han parado a un camión de bomberos para que les acerquen", relata.

"Sabemos que es una nevada histórica pero estaba anunciada, creo que los accesos a centros sanitarios deberían ser prioritarios y una vez más nos sentimos abandonados. Me gustaría que al menos se pusiera en valor la responsabilidad de la gente que está haciendo lo imposible para cubrir la asistencia de los pacientes en estas circunstancias", explica este profesional.