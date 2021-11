La "secular falta de financiación" ha lastrado la producción española de vacunas, según un estudio internacional

¿Por qué España no ha producido comercialmente aún una vacuna contra la COVID-19? La respuesta a esta pregunta podría encontrarse en el libro Immunization and States: The Politics of Making Vaccines (Inmunización y estados: la política de fabricación de vacunas), un ensayo que repasa las políticas de vacunación desde finales del siglo XX en un total de ocho países y que en lo referente al contexto español cuenta con un capítulo firmado por la profesora de la Facultad de Medicina de Ciudad Real Isabel Porras Gallo --en colaboración con su colega de la Universidad de Valencia María José Báguena Cervellera (fallecida en marzo pasado)-- que supone un exhaustivo análisis de la producción de vacunas en el contexto español desde 1871.

Entre otras conclusiones, las investigadoras señalan que el principal obstáculo para la producción nacional de las vacunas no se encuentra en la calidad de sus científicos, sino en "la secular falta de financiación del sistema científico y tecnológico español", ha informado la UCLM.

Concretamente, respecto a la vacuna contra la COVID-19, Porras recuerda que España cuenta con varios grupos de reconocido prestigio internacional que han dedicado sus últimos veinte años a la investigación en coronavirus en una coyuntura de constantes recortes en la financiación que retrasaron o pararon sus trabajos. "Deberíamos aprender del caso histórico estudiado de más de cien años de análisis y de lo ocurrido en lo que va del siglo XXI", apunta la investigadora.

"La importancia de la producción de vacunas en el contexto de la actual pandemia de COVID-19, con su enorme impacto social, ha reavivado el debate sobre la necesidad de mantener los sistemas sanitarios públicos y la importancia de la financiación pública mantenida a lo largo del tiempo para mantener la calidad de la investigación científica, para que sea capaz de responder más eficaz y rápidamente a situaciones como la actual crisis sanitaria", añade.

El caso español muestra también el impacto negativo de la Guerra Civil, no solo en la destrucción de recursos materiales y en el empobrecimiento del país al final de la contienda, sino también en el declive científico producido con el establecimiento del régimen franquista, como consecuencia de la pérdida de los mejores científicos y profesionales sanitarios, exiliados o represaliados.

En la obra Immunization and States: The Politics of Making Vaccines han participado otros diez investigadores internacionales que desarrollan siete casos más, los correspondientes a Países Bajos, Suecia, Rumanía, Croacia, Serbia, India e Irán.

La obra saldrá a la venta el próximo viernes, 19 de noviembre, y se presentará a la comunidad internacional el 23 de noviembre en un evento que podrá seguirse en línea desde las 20.00 horas previo registro haciendo click en este enlace.