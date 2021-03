Los sindicatos acusan a la Junta de “dinamitar” la negociación sobre teletrabajo con unos datos de coronavirus “muy lejos de la normalidad”

El diálogo para la negociación del nuevo decreto castellanomanchego de teletrabajo para el personal funcionario se ha roto, al menos de momento. Así lo afirman de manera conjunta los sindicatos CCOO, CSIF, STAS y UGT, que acusan al Ejecutivo regional de “dinamitar” estas conversaciones en mitad de la pandemia de COVID-19 y cuando los datos sobre la misma “aún están muy lejos de la normalidad”.

Según recuerdan, desde que se aprobara el Real Decreto de septiembre que regula el teletrabajo, “comenzó una marcha atrás” de seis meses en los que cada autonomía tenía que desarrollar su propia normativa para adaptarla a la normativa nacional. En Castilla-La Mancha, apuntan, “hemos ido tarde como casi siempre, pero desde las organizaciones sindicales asumimos aquello de nunca es tarde si la dicha es buen”’.

“Hemos mantenido durante toda la negociación una postura constructiva y evitando un ruido externo excesivo porque creíamos que merecía la pena y que el Gobierno iba a estar a la altura, pero nos equivocamos: el Gobierno no ha estado a la altura de lo que estas circunstancias históricas requieren”, afirman.

Afirman que ha habido un total de seis reuniones con la Administración hasta que la semana pasada se alcanzó un pre-acuerdo pendiente de ratificación. “Hemos consultado a los empleados y empleadas públicas y hemos constatado que ese acuerdo estábamos en disposición de poder firmarlo”. Pero añaden que su sorporesa ha sido cuando hoy, en la Mesa General de negociación, el director general de la Función Pública ha dado “marcha atrás” y ha dejado sin efecto el preacuerdo del pasado miércoles. “Asombrados, le hemos pedido tiempo, seguir negociando, intentar acercar posturas. En última instancia le hemos pedido 24 horas para poder repensar por todas las partes, pero han decidido, a sabiendas de lo que hacían, reventar la negociación, romper la cuerda y forzar una votación que ya habíamos anunciado que sería negativa en las condiciones actuales”.

"Nuestra voluntad desde el principio ha sido acordar un decreto"

Por ello, dicen no entender que, teniendo un acuerdo a la vista, la Administración “rompa la negociación y fuerce el desacuerdo en una materia tan sensible y en un momento tan delicado”. Aún así, por la importancia que tiene esta cuestión y porque “nuestra voluntad desde el principio ha sido acordar un decreto”, instan al Ejecutivo regional a que vuelva a convocar la Mesa General y a que “seamos capaces de cerrar un acuerdo, aun con pocas esperanzas de que atienda a razones”.

Finalizan destacando que la tarea principal de la Dirección General de la Función Pública es llegar a acuerdos con la parte social en las mesas de negociación. “Si no es capaz de hacerlo no está cumpliendo con su cometido, más cuando enfrente tiene posiciones de acuerdo, no posiciones maximalistas. Es por ello que queremos dejar claro que por nuestra parte seguimos dejando abierta la senda del acuerdo. Será Función Pública la responsable de no hacerlo, de cerrar la negociación en falso y de publicar un decreto peor que el aprobado por María Dolores de Cospedal, teniendo el voto a favor de toda la parte social solamente a un paso”.