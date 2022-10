Los sindicatos se movilizan contra los contratos fijos-discontinuos del personal laboral de centros educativos

Los sindicatos CCOO, STAS-CLM, CSIF y UGT se han concentrado durante 20 minutos este miércoles en los centros educativos de Castilla-La Mancha, algo que repetirán durante los siguientes cuatro miércoles, para exigir al Gobierno de Castilla-La Mancha que ponga fin a los contratos fijos-discontinuos de los auxiliares técnicos educativos (ATE), los técnicos especialistas en lengua de signos (TEILSE) y cocineros y ayudantes de cocina de los colegios.

A las puertas del CEIP 'Alfonso VI' de la ciudad de Toledo, donde una docena de personas se han concentrado bajo el lema 'Fin de la precariedad. 35 horas 12 meses YA', Ana Delgado, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, ha reclamado al Gobierno regional la reconversión ya de los contratos “precarios” del personal laboral de las cuatro categorías nombradas anteriormente.

Todo este personal laboral, según la representante sindical, tiene contratos parciales y en los meses de julio y agosto van al paro sin que tengan ninguna retribución. Un personal laboral que, según ha dicho, ha pasado una oposición “bastante exigente”.

“Entendemos que esta precariedad no puede existir ya porque son los únicos colectivos de toda la Junta de Comunidades que tiene este tipo de contratación y además coincide que todos pertenecen a la Consejería de Educación”, ha señalado la representante de CCOO.

“Perjuicio muy evidente en sus derechos y condiciones laborales”

A su juicio, no pueden seguir existiendo este tipo de contratos porque “tienen un perjuicio muy evidente en sus derechos y sus condiciones laborales”, como por ejemplo que no pueden acceder a la formación porque en ese periodo están en el paro o no pueden acceder a la jubilación parcial porque la ley lo impide al ser discontinuos. Situaciones que los sindicatos consideran “anómalas” y que, según recuerdan, con el Ministerio no existían, sino que “las impuso” la Junta en las transferencias y que “se tienen que erradicar ya”, aseguran.

De su lado, Pasión Pérez, representante de STAS-CLM, ha advertido de que si con estas concentraciones los sindicatos no logran que se convoque una mesa de negociación donde quede el compromiso presupuestario de llevar esto a cabo, pasarán a hacer otro tipo de medidas “con más fuerza”, no descartando la huelga.

Dicho esto, ha explicado que existe otro personal laboral en los centros educativos, como son los maestros de Religión, que sí que tienen los derechos reconocidos“. ”Sí que están a tiempo completo, sí que cobran el verano y, además, ellos acceden sin ningún tipo de oposición“. ”Nos parece una injusticia que nosotros también como personal laboral que somos nos tengan en este maltrato“. Esta situación afecta a unas 900 personas en toda la región, ha estimado.

Javier García, delegado sindical de CSIF, ha exigido igualmente al Gobierno de Emiliano García-Page que ponga fin a la “precariedad laboral” instaurada en la Administración pública. “No hay empleados público de primera y de segunda”, ha apostillado.

Así, ha lamentado que los auxiliares técnicos educativos (ATE), los técnicos especialistas en lengua de signos (TEILSE) y cocineros y ayudantes de cocina de los colegios sean el único personal laboral que queda en los centros educativos que no tienen la jornada completa y los 12 meses contratados. Finalmente, Talía García, de UGT, ha recalcado que más del 85 por ciento de este colectivo son mujeres.