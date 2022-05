La Asociación Española Contra el Cáncer pide que no se fume en las Lagunas de Ruidera

Una de cada tres personas de 15 a 64 años fuma a diario en Castilla-La Mancha, según datos de Sanidad. Los indicadores de venta de tabaco reflejan un descenso significativo de la venta de cajetillas porque se ha pasado de 146,3 por persona de entre 15 y 64 años en 2008 a 75 en 2021, pero ha aumentado el consumo de picadura, pasando de 0,024 kg por persona de entre 15 y 64 años en 2008 a 0,230 kg en 2021.

La Asociación Española Contra el Cáncer lanza una campaña de movilización social en todo el país que busca “liberar espacios emblemáticos del humo del tabaco” -un total de 43 en el conjunto de España- y entre ellos en las Lagunas de Ruidera en Ciudad Real.

Esta campaña recabará firmas de la ciudadanía que posteriormente se presentarán a los distintos ayuntamientos y que servirán también para reclamar la ampliación de la actual Ley Antitabaco y conseguir que, en el año 2030, en línea con la Unión Europea, haya la primera generación libre del humo del tabaco.

El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer es claro ya que “necesitamos desnormalizar el consumo del tabaco” porque este “producto cancerígeno es parte de la cesta de la compra del IPC”. Modificar esta situación pasa, entre otras medidas, según la asociación, por ampliar los espacios libres de humo y que en terrazas, playas o piscinas “nadie se vea obligado a respirar humo de tabaco”.

Los datos son demoledores. El 72% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, el 43% de ellos en espacios públicos, y respiran más de 70 sustancias cancerígenas.

El tabaco mata y su humo, también

El consumo de tabaco es la primera causa de muerte prevenible. Cada año, en el mundo, fallecen más de 8 millones de personas a causa del tabaco de las cuales 7 millones lo han hecho por consumo directo y alrededor de 1,5 millones no se habían encendido un cigarro. Sólo en España, el tabaco mata cada año a más de 50.000 personas siendo el responsable del 30% de todos los casos de cáncer y de hasta 20 tipos distintos como el del pulmón, laringe, páncreas, vejiga, esófago o hígado.

La relación directa entre consumo de tabaco y cáncer está más que asumida por la sociedad, pero ¿qué pasa con el humo del tabaco?, se pregunta la asociación. “La población no percibe el riesgo de desarrollar cáncer cuando inhalas este humo tóxico”. Sin embargo, advierte, “está demostrado que este humo provoca cáncer ya que contiene más de 70 sustancias cancerígenas. Y no, el humo no se esfuma al aire libre”.

En el 100% de los espacios públicos donde hay menores hay restos de humo de tabaco perjudiciales para la salud como, por ejemplo, en el 95% de las terrazas, en el 46% de los accesos a los centros escolares o en el 43% de los parques infantiles. Un último dato: una colilla apagada continúa desprendiendo un 14% de nicotina durante al menos 24 horas.

Los menores, indefensos frente al humo del tabaco

Los menores de 12 años son una población muy vulnerable y están indefensos frente al humo del tabaco. El 72% están expuestos a este humo, de los cuales el 43% lo está en espacios públicos, ya que 9 de cada 10 fumadores fuma delante de ellos.

Las consecuencias para la salud son obvias, destaca la asociación: multiplican el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón en la edad adulta, pero en el corto plazo tienen un 50% más otitis, un 30% más de infecciones respiratorias y un 20% más de crisis asmáticas. Ampliar los espacios libres de humo es proteger su derecho a no enfermar y desnormalizar el consumo de tabaco, la segunda sustancia tóxica más consumida entre los 14 y los 18 años.

Acuerdos en Ciudad Real y una propuesta para la Diputación

La Asociación Española contra el Cáncer en Ciudad Real, ha conseguido generar más de 20 Espacios libres de Humo en la provincia. Con acuerdos con los Ayuntamientos de Miguelturra, Ciudad Real, Almodóvar del Campo. Protegiendo del humo del tabaco a más de 12.000 personas que utilizaban anualmente estos espacios.

Además de esto, el próximo día 1 de junio el presidente provincial de la Asociación D. Marciano Sanchez Cabanillas, firmará el acuerdo para crear Espacios sin Humo en Socuéllamos. Y durante el mes de junio, se unirán al mismo las localidades de Puertollano o Campo de Criptana.

Además, la Asociación va a proponer a la Diputación de Ciudad Real, que firme una declaración institucional para que apruebe Espacios Sin Humo en las localidades de la provincia, en este año 2.022. Como ya han realizado otras Diputaciones provinciales como Valladolid.

Un futuro plan regional de adicciones

En el conjunto de la región, la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha se ha sumado a la ‘Semana sin humo’ que se celebra desde hasta el 31 de mayo en toda España a iniciativa de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC).

Sanidad está ultimando el futuro Plan Regional de Adicciones 2022-2025 de Castilla-La Mancha, uno de los ejes marcados por el Plan de Salud Horizonte 2025, y que ha de convertirse en un aliado para hacer frente al consumo de tabaco entre la población.

Este documento se marca como objetivos la reducción del consumo de tabaco, así como de otras drogas, tanto en población escolar como adulta; retrasar la edad de inicio en el consumo y mejorar los resultados de los tratamientos de las personas con adicciones, así como la calidad de vida de las personas consumidoras de tabaco y otras drogas.

En este sentido, especifica cinco líneas de acción: prevención en tres entornos concretos de intervención (ámbito escolar, ámbito sanitario y ámbito comunitario); atención a las personas con adicciones, difundiendo la vía clínica de intervención en tabaquismo en Atención Primaria, el mantenimiento de las unidades adictivas o la coordinación entre centros de salud e institutos para atender al alumno fumador; formación de profesores, personal sanitario y a través de la Escuela de Salud y Cuidados; investigación y sistemas de información y coordinación y participación con otras administraciones, con colegios profesionales y sociedades científicas y con otras entidades.