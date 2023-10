Se buscan pisos vacíos para las familias sin casa por la DANA: “Estoy en la calle pero sigo pagando mi hipoteca”'

Los devastadores efectos de la DANA que arrasó buena parte de la provincia de Toledo hace ya más de un mes siguen causando estragos, ahora más visibles. Todavía hay gente que no tiene dónde vivir después de que las lluvias torrenciales destrozaran sus viviendas. La mayoría sigue pagando sus hipotecas mientras negocian con las compañías de seguros y se tramitan las ayudas habilitadas por el Gobierno central, que ha declarado como zona catastrófica todo el territorio castellanomanchego que sufrió las consecuencias de las fuertes tormentas.

Es el caso de Lola, de 39 años y residente en el municipio toledano de Yuncler. La DANA no solo arrasó con el piso que tiene en propiedad desde hace tres años y donde vivía “con mucha ilusión”, sino también con el de su padre, de 71 años, y el de su hijo, de 18 años y su nieto, de apenas un año. Los tres inmuebles se encuentran en el mismo edificio de este pueblo y están completamente destrozados.

Lola se fue a vivir a este municipio procedente de Madrid, tras conseguir un puesto de trabajo. “Era barato y conseguí una buena hipoteca. Pero llegó la lluvia torrencial y me quedé sin nada. Junto con mi padre, mi hijo y mi nieto. La DANA destrozó los tres pisos enteros. Reventaron todas las tuberías. No hemos salvado nada de nada”, lamenta.

Fue una destrucción total, pero la que temporalmente se ha quedado en la calle ha sido ella. Su hijo, su nuera y su nieto están viviendo con los padres de ella, y su padre, en un primer momento, se fue con un hermano a San Martín de la Vega. Ella tenía que quedarse en el pueblo o cerca del mismo debido a su trabajo.

Lola pasó la primera noche en el polideportivo del pueblo, después Cruz Roja le pagó un hostal en el pueblo durante una semana y actualmente tiene una ayuda de emergencia del Gobierno regional en un hotel del municipio vecino de Yuncos. Todas sus pertenencias están repartidas entre casas de conocidos, la habitación del hotel y su coche. Y su situación tiene fecha de caducidad.

Lo curioso es que esta afectada trabaja en el sector inmobiliario y sabe que hay pisos vacíos en la provincia de Toledo, pero no los encuentra para dar salida a su situación personal. “La gente no quiere alquilar por cinco o seis meses”, subraya. Por eso los Servicios Sociales la pusieron en contacto con Provivienda, una ONG que hace tres semanas inició una campaña pionera de llamada a la acción a la ciudadanía de Castilla-La Mancha para ayudar en facilitar vivienda a las personas que han perdido sus hogares con la DANA.

Debemos ayudar a otras personas afectadas por esta emergencia y que no tienen una red de familia y amigos que se les hayan acogido de forma temporal Provivienda

“Necesitamos urgentemente propietarios y propietarias que quieran alquilar a familias que se han visto afectadas. Es el momento de mostrar la solidaridad que caracteriza a esta comunidad, para ayudar a otras personas afectadas por esta emergencia y que no tienen una red de familia y amigos que les haya acogido de forma temporal”, explica María Teresa Ruiz González, técnica del Servicio de Apoyo de esta ONG, especializada en facilitar el acceso y mantenimiento de la vivienda, y que en Toledo tiene un proyecto de Bolsa de Mediación Residencial.

Como actualmente esta organización no tiene viviendas vacías en su bolsa, el objetivo es encontrar inmuebles de alquiler de forma temporal para 12 familias y particulares afectados por las lluvias torrenciales. Entre ellas está Lola, pero también hay familias que han perdido “absolutamente todo” procedentes de Casarrubios del Monte, Calalberche, Yuncler, Mocejón, Méntrida, Yunclillos y Olías del Rey. En algunos casos, tampoco disponen de vehículo o se han quedado sin él por la DANA y lo necesitan para ir a trabajar.

Básicamente, la entidad ha hecho un llamamiento a la concienciación, invitando a las personas que posean un piso vacío en propiedad a colaborar para destinar dichas viviendas a estas familias y particulares damnificados.

“Es una forma de, no solo dar rentabilidad a tu piso vacío como pensabas hacer, sino también destinarlo a un fin social y poner tu granito de arena en una situación dramática”, afirma la técnica de la ONG. María Teresa trabaja todos los días contactando con inmobiliarias para conseguir estos hogares transitorios. Ha llamado a casi con medio centenar, solo han contestado cinco y hasta ahora no ha obtenido resultados. “Y con los bancos también estamos hablando, que tienen muchos pisos vacíos, para intentar rascar algo”.

En Provivienda, que trabaja junto con los Servicios Sociales, comprenden que pueden existir reticencias a alquilar de forma temporal, pero para ello facilitan de forma gratuita la intermediación entre la parte propietaria e inquilina para solventar cualquier duda relacionada con el proceso de alquiler. “Este es un valor añadido para aquellas personas que desean alquilar de forma segura y tranquila y colaborar en la resolución de esta emergencia”.

Pero la respuesta está siendo la “mínima”. Lola, la vecina afectada en Yuncler y trabajadora del sector, entiende que son muchas las personas afectadas y que las soluciones habitacionales pueden ser complicadas (ahora mismo el inversor para el que trabaja tiene todo alquilado) pero la cuestión es que ella tiene que afrontar los pagos mientras le llegan las ayudas.

“Tengo que pagar mis comidas, sigo pagando la luz, el agua y la comunidad. Ahora mismo, la vida está detenida para mí pero no para los pagos. Y no puedo hacerme cargo de un alquiler y pagar también la hipoteca. No se trata tampoco de vivir gratis, pero apelamos a la solidaridad de quien tiene pisos vacíos pagando una cantidad asequible hasta que se solucione nuestra situación. Debería haber más gente que pensara en ganar un poquito menos pero ayudar más a los demás”, recalca.

Más “agilidad” en los trámites

Su padre ha regresado al piso poniendo un suelo temporal y con calentadores para secarlo todo. “Es mayor, ya no quiere estar en casa de nadie y se ha metido en su casa”. Ni ella ni el resto de su familia puede hacerlo todavía porque el destrozo es total. “Incluso trabajando en el sector, ahora mismo voy a contrarreloj, con miedo a que no me llegue el dinero, cuando yo he pagado mi seguro y no he hecho nada malo”. Por último, critica que se estén reparando algunas infraestructuras menores mientras que hay personas que están “en la calle”, por lo que pide agilizar los trámites de todas las ayudas.

Según los datos actualizados hace unos meses por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma del país con mayor porcentaje de viviendas vacías, casi un 23%. En el caso concreto de la provincia de Toledo, es la capital provincial, Talavera de la Reina e Illescas (esta última localidad en la zona norte de la provincia donde más afectó la DANA), las que registran mayor porcentaje. Entre los tres municipios suman un total de 8.600 viviendas vacías.

En Provivienda recuerdan que precisamente la zona norte de la provincia ha experimentado un incremento de los precios de la vivienda por influencia del exilio desde el sur de la Comunidad de Madrid y que las personas damnificadas que ahora buscan un hogar temporal no pueden hacer frente a todos los pagos. “Es una solución temporal, hasta que puedan volver a sus casas. Ojalá consigamos llegar a alguien, esta gente lo necesita”, concluye.

