Castilla-La Mancha es la comunidad con más empresas familiares de España

El 94,3 por ciento del total de empresas de Castilla-La Mancha son empresas familiares, que generan el 85,2 por ciento del empleo privado y su peso en la actividad económica regional equivale al 74,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) del sector privado. Son datos extraídos del ‘Estudio de la Empresa Familiar en Castilla-La Mancha’, el cual pone de manifiesto su elevado compromiso con el empleo en el territorio en el que se asientan, su rentabilidad económica y financiera por encima del resto de las empresas no familiares y su preocupación por la sucesión y la creación de riqueza.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha (AEFCLM), en el marco del convenio que ambas instituciones mantienen, han llevado a cabo un estudio de la empresa familiar en la región el cual confirma su importancia en la estructura económica de la Comunidad Autónoma. Presentado en el Campus Tecnológico de la Fábrica de Armas de Toledo y presidido por el rector de la institución académica, Julián Garde, el informe constata el arraigo de este tipo de organizaciones con el territorio, su preocupación por la sucesión (y por tanto continuidad) y generación de riqueza, su apuesta por la innovación y digitalización y que son rentables económica y financieramente.

El estudio, realizado por investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha (AEFCLM), ha sido presentado hoy por su directora, la catedrática de Organización de Empresas Ángela González, en un acto celebrado en el Campus Tecnológico de la Fábrica de Armas de Toledo que ha presidido el rector de la Universidad regional, Julián Garde; y al que ha asistido el presidente de la AEFCLM, Juan Ignacio de Mesa.

Según los datos del Instituto de Empresa Familiar, Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma española con mayor número de empresas familiares según su volumen de empleo y que su presencia es dominante en los sectores primario y secundario. González ha resaltado la importancia de este tipo de empresas en la estructura económica de la región, lo cual justifica el interés de abordar su estudio y de proporcionar información para los empresarios y directivos de las empresas familiares, que ayude a la mejora de su gestión y funcionamiento.

“Estado de salud” de estas empresas

En su intervención, el rector ha explicado que este estudio es fruto de la colaboración que la UCLM mantiene con la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha a través de cuatro convenios, y añadido que el mismo muestra el “estado de salud” de las empresas familiares de la región, especialmente de las 55 que integran la asociación. “Para la UCLM es un lujo esta colaboración. Hay que poner en valor los fundamentos compartidos por estas empresas, compromiso y arraigo a la tierra, que son también valores compartidos por la UCLM a través de su compromiso con la formación de los jóvenes que esperamos se incorporen a estas empresas”, ha resaltado el rector.

Por su parte, el presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha ha asegurado que para la misma es “vital” conocer los datos que aporta el estudio porque con ellos “podremos seguir avanzando en nuestro objetivo, la defensa y protección de la empresa familiar como motor de la economía”. “Las 55 empresas asociadas a la organización creemos firmemente en nuestro capital humano, tenemos un arraigo a nuestra tierra y queremos contribuir a mejorarla. Empresas con un recorrido importante pero que no dejan de lado la innovación, la internacionalización y su apuesta por el futuro de nuestra región”

Características y análisis económico-financiero de las empresas familiares

Más allá de las cifras, el informe profundiza en las características básicas de las empresas familiares, la forma de dirección y la vinculación con la familia, los valores, los objetivos y los ejes estratégicos que priman; y realiza un análisis económico-financiero de las mismas. La investigación, llevada a cabo por los profesores de la UCLM Ángela González, Cristina Díaz García, Juan José Jiménez Moreno y Francisco J. Sáez Martínez, y la directora de la Asociación de la Empresa Familiar Castilla-La Mancha, Isabel de Miguel, ha sido realizada tomando como información la procedente de una encuesta dirigida a los socios de la Asociación y de los datos de los balances y cuentas de resultados contendidos en la base de datos SABI.

El estudio pone de manifiesto que más allá de la caracterización más básica acerca de la forma jurídica, tamaño, edad o sector de actividad, los rasgos que definen a las empresas familiares proceden sobre todo de los valores que comparten, de la responsabilidad que manifiestan con el territorio, en definitiva, de su compromiso con el empleo de la zona donde trabajan.

Además, su carácter familiar no lo consideran una barrera para competir y les genera una visión de la empresa más allá de lo económico-financiero, viéndola como una generadora de recursos para el sustento de la familia, cuyos miembros suelen incorporarse a las tareas de dirección. Sus directivos son altamente cualificados, con formación universitaria de postgrado en un porcentaje muy alto, lo que puede ser signo de las capacidades que necesita la empresa y a su vez causa de los buenos resultados que están alcanzando. Entre sus máximas preocupaciones está la sucesión, pues la supervivencia de la empresa familiar es uno de sus objetivos clave, junto con la creación del máximo valor.

Respecto a la innovación, los resultados del estudio muestran que actualmente las empresas familiares de la región están definiendo sus estrategias, de cara a incrementar mejoras en productos, procesos, organización, comercialización y en el sistema social. Además, se encuentran en pleno proceso de transformación digital de cara a una mejora en los procesos y en su relación con proveedores, distribuidores y clientes.

Asimismo, el informe señala que las empresas familiares castellanomanchegas no muestran preferencia por una sola vía de obtención de la ventaja competitiva, ya que conviven empresas que se centran en la satisfacción de segmentos especializados con otras que buscan conseguir una estandarización que les permita obtener ventajas en costes. En su mayoría son empresas exportadoras, aunque también buscan hacer inversiones en otros países.

Rentables con márgenes de beneficio

En cuanto a la salud financiera de este tipo de empresas, el estudio confirma que son rentables económica y financieramente, con márgenes de beneficio por encima de las empresas no familiares. Son eficientes en su funcionamiento y su estructura contable está equilibrada, presentando mayor volumen de recursos propios y de activos que las empresas no familiares, así como ratios de solvencia, liquidez y grado de apalancamiento. En cuanto a las ratios por empleado, el nivel alcanzado en comparación con las empresas no familiares indica que se trata de empresas más productivas.