Castilla-La Mancha pide más igualdad como “antídoto” contra la violencia machista: “Reflexionemos, queda mucho por hacer”

Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reconocido la labor de quienes trabajan desde el servicio proactivo: centro de mujeres, recursos de acogida, servicios y red de atención. En este sentido, ha incidido en que “tenemos la red de atención de centros de atención a la mujer más grande de España; nos faltarán otras cosas, pero esto no”. Por su parte, la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo, Blanca Fernández ha pedido más igualdad como “antídoto” contra la violencia machista. “Reflexionemos, queda mucho por hacer”, ha subrayado.

Reconocimientos Menina 2022: feminismo, igualdad, educación y periodismo contra las violencias machistas

Durante el acto institucional por el 25N celebrado en Azuqueca de Henares (Guadalajara), el presidente regional ha recordado que hace 30 años en España “en los bares se hacía bromas con estas cosas”, en referencia a la violencia machista, y que fue Castilla-La Mancha “la que empezó a cambiarlo a través de las asociaciones de mujeres, sobre todo, mujeres mayores”.

“Yo tuve el honor de reunirme con ellas estando al servicio del presidente Bono y ver cómo empezamos a fraguar la primera ley en el mundo que luchaba contra la violencia de género. Por tanto, aquí tenemos una responsabilidad en España que es seguir para adelante, pero España y Europa tienen una responsabilidad en el mundo”.

Al hilo de ello, el presidente regional ha vuelto a lamentar los insultos de Vox dirigidos a la ministra de Igualdad, Irene Montero, “insultando y creando violencia ambiental”. “Ojo. Eso nunca puede traer nada bueno. Hay que conducirse de la manera más civilizada posible”, ha avisado.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha subrayado la importancia de la unidad institucional, de ahí que haya referencia al hecho de que las Cortes regionales no pudieran aprobar ayer una declaración institucional por el 25N. “No encuentro motivos para que un simple documento, que hemos firmado todos los años todos los partidos de esta región, que básicamente dice lo mismo, este año no haya podido ser aprobado por unanimidad. No lo entiendo. Solo les pido una cosa y a los más jóvenes, sobre todo, que vuestras metas sean siempre mucho más grandes que vuestros miedos”.

Por su parte, Blanca Fernández, ha pedido más “reflexión” a la hora de abordar la violencia machista en la celebración del 25 de noviembre, asegurando que aún se puede mejorar y “queda mucho por hacer”, abogando por “más igualdad” como “mejor antídoto” para combatir este problema estructural.

Ha apuntado que la violencia es “una expresión de poder”; pero la que se ejerce contra las mujeres se ejerce “con afán de dominio”, porque el maltratador “no considera a esa mujer como una igual”. “Tenemos que tener claro que chicos y chicas, con independencia de nuestras diferencias, tenemos los mismos derechos, capacidades y sentimientos”, ha manifestado, abundando en que “ninguna mujer existe para el uso y disfrute de ningún hombre”.

Tirando de estadística, ha lamentado que uno de cada cinco adolescentes no crean en la violencia de género, pero ha pedido fijarse en que cuatro de cada cinco sí. Hoy hay en centros de acogida de la región un total de 156 mujeres en centros especializados a lo largo de toda la región que “están saliendo” de la violencia, motivo por el cual ha pedido apuntalar la ayuda que desde el Gobierno regional se presta para acompañar a las víctimas.

Ayudas al alquiler, becas para estudios para hijos de víctimas, son parte del “esfuerzo” de la ciudadanía a través de sus impuestos, “justicia social en vena, reparador para las víctimas y para una sociedad que tiene que sanar heridas de un mundo que tiene cierta parte de enfermedad”.

Otra de las intervenciones ha sido la del presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, quien ha lamentado en este que el parlamento que preside haya roto por vez primera el consenso en esta materia, al no haber salido adelante una declaración institucional que había propuesto: “No hay excusas”, ha asegurado, a la vez que ha pedido que se reconduzca esta actitud cara al próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

“Me he pasado toda la legislatura presumiendo de que en nuestro parlamento no se había colado el negacionismo y de que habíamos estado permanentemente unidos en cuestiones fundamentales como la violencia machista”, ha recordado Bellido, para lamentar que “ahora no hemos sido capaces”. A su juicio, “no hay excusas” para que haya sucedido y ha reclamado que “el 8 de marzo rectifiquemos este error, quien lo tenga que rectificar, para que vayamos unidos contra todo tipo de violencia y en particular contra la más lacerante, que es la violencia contra las mujeres”.

Premios a centros escolares

Previamente, la consejera ha hecho alusión a los cinco centros -uno por provincia- que han sido merecedores de la distinción por sus estrategias educativas en materia de igualdad. El Federico García Lorca de Albacete, el Antonio Gala de Ciudad Real, el Tomás de la Fuente Jurado de El Provencio, el Ana María Matute de Cabanillas del Campo y La Sisla de Sonseca han pasado por el escenario a recoger su placa como “ejemplos” de currículos para fomentar la igualdad entre el alumnado.

Finalmente, el alcalde de la localidad, José Luis Blanco, ha sido de las primeras autoridades en intervenir en este acto, y ha aprovechado para decir que el mundo “estará siempre enfermo” mientras siga habiendo víctimas de violencia machista. Este es “uno de los actos más importantes de la región”, y por tanto “es un honor” que recale su evento institucional en la ciudad azudense.

La violencia contra mujeres y niñas “no se puede banalizar”, y se manifiesta “como el símbolo más brutal de la desigualdad existente entre mujeres y hombres”. Ha puesto de relieve como extremo a tener en cuenta que el 60% de las asesinadas este año no habían denunciado, por lo que se ha preguntado “cuántas mujeres y cuántas niñas sufren en silencio este tipo de violencia”.