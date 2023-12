CCOO pide al Ayuntamiento de Albacete que no autorice la apertura de una nueva casa de apuestas en el barrio Carretas

CCOO Albacete ha pedido al Ayuntamiento de Albacete que no autorice, mediante la concesión de la licencia, la apertura de una nueva casa de apuestas en la calle Alcalde Conangla, justo enfrente de la Casa de Acogida y en las inmediaciones de dos centros educativos del barrio Carretas de la ciudad albaceteña.

La secretaria provincial, Carmen Juste, y el responsable de Juventud de CCOO Albacete, Víctor Cuevas, acompañados de Gema Panadero, de la Asociación de Vecinos de Carretas, han denunciado públicamente este jueves, delante del local que se está reformando actualmente, que se vaya a abrir una nueva casa de apuestas.

Han lamentado que este tipo de establecimientos sigan proliferando en la ciudad pese al riesgo que supone para la población más vulnerable y el impacto negativo que tiene sobre todo en los jóvenes.

Carmen Juste ha indicado que les consta “que los promotores han solicitado la licencia al Ayuntamiento y que en estos momentos está en estudio”. “Pero desde CCOO queremos incidir y advertir a las administraciones del riesgo que suponen las casas de apuestas para los jóvenes y también para las personas más humildes que ven en esta actividad una posibilidad de mejorar su situación económica”, ha añadido.

Este nuevo local se encuentra en las inmediaciones del colegio 'Reina Sofía', del colegio 'Diocesano Filial', pero con independencia de los metros exactos que haya, en esta ocasión alegan que no se ha tenido en cuenta la cercanía del Centro de Acogida, situado justo enfrente.

La secretaria provincial de CCOO se ha referido al decreto que aprobó el Consejo de Gobierno de Castilla La Mancha el pasado mes de marzo para no conceder ninguna nueva autorización a partir del 2024. Sin embargo, “pese a que supone un endurecimiento de la norma, no sabemos qué extensión ni qué afectación va a tener ese decreto, ya no solo sobre las futuras casas de apuestas, sino también sobre las ya existentes o sobre las que tienen las licencias solicitadas pero no otorgadas”.

Lo que es “evidente” para CCOO Albacete es que esta es una problemática que, lejos de atajarse, se está haciendo cada vez más grande, señalando Carmen Juste que recientemente se ha abierto otra casa de apuestas en el paseo de la Cuba.