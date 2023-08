Los científicos de GEOVOL piden a la Diputación de Ciudad Real “un giro” en el proyecto del Geoparque de los volcanes

El Grupo de Investigación en Geomorfología, Territorio y Paisaje de Regiones Volcánicas (GEOVOL), a través de su director, el profesor Rafael Ubaldo Gosálvez Rey, ha pedido públicamente al nuevo presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, que dé “un giro” en la dirección del futuro Geoparque 'Volcanes de Calatrava. Ciudad Real'.

Entre los cambios propone el cese del actual coordinador del proyecto, Alfonso Martín-Grande Anguita, y del director científico, Pedro José Rincón Calero. Respecto a este último, GEOVOL denuncia que “esta persona no es un investigador vinculado a instituciones científicas oficiales, tales como universidades o el CSIC, siendo una persona que ha querido imponer una lectura científica sesgada de los valores volcanológicos del fututo Geoparque y que ha vetado la financiación de líneas de investigación fundamentales propuestas desde el Grupo de Geografía y Medio Ambiente del Comité Científico del futuro Geoparque”.

“No se cuenta con la sociedad, se está imponiendo desde arriba”

GEOVOL critica que no exista “una aproximación bottom up, es decir, de abajo-arriba, desde la sociedad hacia lo institucional, en la gestión de la candidatura de este Geoparque” y rechazan la “imposición” del actual coordinador. Creen que el anterior Gobierno, del PSOE, “intentó diluir la participación de la sociedad a través de una suerte de comités-pantalla” porque en las decisiones adoptadas “son el coordinador y el director científico los que tienen siempre la última palabra, desoyendo a los distintos participantes y promotores de este proyecto clave para el desarrollo rural y endógeno de una buena parte de la provincia de Ciudad Real”.

Esta situación, han explicado este jueves en un comunicado, “está generando tensiones derivadas de objetivos y prioridades contradictorias, en los que no es que no se cuenta con la sociedad”. En este aspecto critican que se deje fuera no solo a los científicos, sino a los ayuntamientos y a las empresas.

“Da la sensación ante las comunidades locales de que este proyecto de Geoparque está siendo impuesto desde arriba, obviándose la aproximación de abajo a arriba que debe imperar en este tipo de proyectos”.

Una “pobre impresión” para los evaluadores de la UNESCO

Esta semana se ha anunciado que este mes de agosto la UNESCO evaluará el proyecto y GEOVOL denuncia que a estas alturas de la candidatura apenas hay cartelería sobre el Geoparque en el territorio y en los geositios. “La poca que hay presenta información científica deficiente, si haber sido contrastada por el Comité Coordinador, y con traducciones al inglés que son literales del español, dando una pobre impresión ante los evaluadores de la UNESCO”.

En cuanto a involucrar a los habitantes del territorio que aspira a convertirse en Geoparque y que, recuerdan, son “elemento clave para que una candidatura pueda prosperar ante la UNESCO”, el grupo de investigadores denuncia que “prácticamente nada se ha hecho” y ponen como ejemplo otras candidaturas que trabajaron de manera excepcional este aspecto, como la del Geoparque de Granada o la del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara.

No se ha vuelto a convocar, ni tampoco se ha proporcionado formación específica a las empresas vitivinícolas y oleícolas para fomentar vinos y aceites con el sello de los volcanes del Campo de Calatrava

“No se ha hecho un esfuerzo, a pesar de las recomendaciones de GEOVOL, por apoyar el Camino de Guadalupe, que a su vez está catalogado como Sendero Internacional de los Apalaches. Este camino cultural, religioso y natural debe ser un elemento de unión entre el futuro Geoparque 'Volcanes de Calatrava. Ciudad Real' y el Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara, lo que haría conectar dos geoparques con características geológicas similares, potenciando la colaboración entre ellos”, han señalado.

GEOVOL también ha denunciado que a pesar de la demanda existente entre guías y empresas de turismo de repetir el curso de Guías del Geoparque que se celebró en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en el año 2021, “no se ha vuelto a convocar, ni tampoco se ha proporcionado formación específica a las distintas empresas vitivinícolas y oleícolas para ayudar a sus comerciales a fomentar vinos y aceites con el sello de los volcanes del Campo de Calatrava”.

Una web “abandonada”

En cuanto a la web del proyecto de Geoparque, elemento fundamental de difusión del mismo, para GEOVOL está “abandonada, sin estar disponible una traducción a otros idiomas y en la que en el apartado de 'Puntos de Interés' del proyecto de Geoparque todas las secciones se encuentran sin información, solo con un triste rótulo de próximamente”.

Por todo ello, dicen sentirse “muy preocupados” ante la posibilidad de que la candidatura del Geoparque 'Volcanes de Calatrava. Ciudad Real' no sea capaz de superar la evaluación por parte de los evaluadores que tiene que visitar sobre el terreno la candidatura en próximas fechas“ y reiteran su petición al nuevo presidente de la Diputación con ”un giro radical en la gestión del mismo, para que no sea recordado como el equipo provincial que fracasó en conseguir el Geoparque“.

