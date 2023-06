Cinco proyectos para comunidades energéticas en Castilla-La Mancha, pendientes del 23J

En Castilla-La Mancha están en marcha un total de cinco proyectos de comunidades energéticas financiadas por la Unión Europea, a través de los fondos Next Generation-EU. Se encuentran en las provincias de Cuenca, Ciudad Real y Albacete, con un total de 147 socios. En el conjunto de España los proyectos ascienden a 68, con 103.000 socios, según el visor del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía en España (IDAE).

En la última actualización, a fecha 13 de junio de 2023, sitúa uno de los proyectos en Abenójar (Ciudad Real) con 127 socios en cooperativa, de los que 121 son personas físicas y seis pymes.

Otra de las comunidades energéticas se proyecta en Fuente de Pedro Naharro (Cuenca) compuesta por cinco personas físicas.

La tercera implica a tres municipios en la provincia de Albacete, con 15 socios en Bogarra, Peñascosa y El Robledo con la participación de tres pymes y 12 personas físicas. De sus ventajas se beneficiarán los vecinos, pero también empresas como s

Juan José Moreno es promotor de los proyectos energéticos en Albacete a través de la empresa Comunidades Energéticas Manchegas. Se sumaron a la convocatoria de ayudas del IDAE de febrero de 2022, y consiguieron una subvención de 2,8 millones de euros, un 60% del total de inversión del proyecto. Confía en poder iniciar las obras a finales del próximo mes de agosto en la localidad de Peñascosa, pero traslada la incertidumbre que se respira en el sector.

Por un lado, por la convocatoria de elecciones el próximo 23 de julio de cuyo desenlace dependerá la formación de un nuevo Gobierno en España y que deberá ratificar o no si se continúa adelante con este tipo de proyectos. De momento las encuestas no descartan una posible mayoría de las derechas de PP y Vox y, hasta hoy, el candidato del PP Alberto Núñez Feijóo, no ha dejado claras sus intenciones en materia de política energética.

Por otro lado, el actual Gobierno de España con la coalición PSOE y Unidas Podemos que podría o no reeditarse tras el 23J, sacó a consulta pública el pasado mes de abril un borrador de Real Decreto que regulará las denominadas comunidades energéticas para producir y compartir energía renovable generada, por ejemplo, con instalaciones de autoconsumo.

“Nos han cambiado ya tres veces la legislación desde febrero de 2022: primero con una distancia de 500 metros entre la comunidad y los vecinos que podían adherirse, luego la cambiaron a dos kilómetros”, comenta Juan José Moreno que es también delegado en Castilla-La Mancha de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). El retraso legislativo también está ralentizando los proyectos.

“Creemos que el tercer borrador será el definitivo, pero no sabemos si lo van a publicar antes de las elecciones”. También pone el foco en las ‘pegas’ para este tipo de proyectos. “Se habla de la España Vaciada y nosotros nos hemos quejado de por qué, si la comunidad se hace en Peñascosa, por ejemplo, no se puede adherir un pueblecito que está a cinco kilómetros sin tener que duplicar y hacer otra para dos vecinos o tres”. Peñascosa tiene poco más de 300 habitantes y del municipio dependen siete pedanías y otros tres pequeños núcleos de población a los que también se quiere abastecer.

Las comunidades energéticas se basan en el autoconsumo compartido y Moreno calcula que el ahorro puede llegar al 60 o 70% en la factura eléctrica. “La gente ha aprendido a consumir en las horas de menos coste, nosotros también enseñamos cómo hacerlo”.

Estas comunidades pueden llevar a cabo múltiples actividades: producir, consumir, almacenar, compartir o vender energía, según el IDAE, aunque Juan José Moreno explica que “en Castilla-La Mancha no se puede verter a la red general porque no hay sistemas de evacuación. Lo bueno sería verter lo que sobra y que hubiera compensación”.

En este sentido, añade que ya se han publicado las bases reguladoras de las ayudas al almacenamiento de energía y que en las comunidades energéticas de Albacete subvencionadas por el IDAE están viendo “la posibilidad de instalar también sistemas para almacenar” porque eso les permitiría “autosuficiencia total, hasta el punto de poder cubrir el alumbrado público”.