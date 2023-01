Ciudadanos pide legalizar la prostitución: “Derechos para quienes la ejercen libremente y castigo a los explotadores”

La presidenta de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, ha pedido la legalización de la prostitución para “garantizar la seguridad y los derechos laborales de quienes la ejercer libremente, proteger a quienes lo hacen obligadas y perseguir a los explotadores y las mafias”. Asimismo, ha reclamado la regulación de la gestación subrogada altruista “con las debidas garantías sanitarias”.

Al mismo tiempo, Picazo ha reivindicado un feminismo “abierto y eficaz, que sume y no excluya”, y ha sido muy dura con la ministra de Igualdad, Irene Montero a la que ha acusado de “criminalizar” a los hombres “simplemente por ser hombres, pero al mismo tiempo impulsa una ley que rebaja las penas de los violadores”. En este sentido ha reclamado “menos pancartas y más reformas que tengan un impacto positivo real” en la vida de las mujeres“.

“Tengo dos hijas y un hijo, y quiero para los tres las mismas oportunidades y el mismo trato”, ha dicho Picazo durante su intervención en el pleno de las Cortes regionales, remarcando que no quiere para sus hijas “ninguna barrera, pero tampoco ningún privilegio, porque sé que no lo necesitan”. En la misma línea, ha indicado: “No me hace falta que nadie me conceda el carnet de feminista oficial, llevo toda mi vida defendiendo la igualdad de oportunidades”.

Contra la derecha “rancia y negacionista”

La diputada también ha tenido críticas para “una derecha rancia y negacionista”, manifestando que “por supuesto que el machismo existe en muchos ámbitos, aunque algunos se empeñen en negar la evidencia, y debemos abordarlo con valentía y sensatez”. Así, en el debate sobre la mujer en Castilla-La Mancha que este jueves ha tenido lugar en las Cortes a iniciativa de Ciudadanos, Picazo ha puesto el foco en el desempleo, recordando que esta es la comunidad con mayor tasa de mujeres en paro.

Asimismo, ha mostrado su preocupación por la caída de la natalidad, planteando “avanzar en técnicas de reproducción asistida, también para mujeres sin pareja y sobre todo para mayores de 40 años”, ya que “la inestabilidad laboral lleva a muchas a retrasar la maternidad y debemos dar respuesta a esa circunstancia”.

Finalmente se ha referido a la falta de ayudas para la conciliación familiar, circunstancia que, en su opinión, “afecta especialmente a las mujeres porque son, en la mayoría de los casos, las que asumen el sacrificio de interrumpir sus carreras profesionales para cuidar de los hijos”, situación que “agranda la brecha laboral y genera una situación de desigualdad que es totalmente injusta y nos priva del talento profesional de muchas mujeres”.