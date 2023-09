Gabinete Multimedia celebra “con satisfacción” sus tres décadas comunicando

Multimedia, Prensa y Comunicación, agencia de comunicación con sede en Ciudad Real, ha celebrado este martes un acto para conmemorar sus tres décadas de trayectoria al servicio de empresas e instituciones y la “satisfacción de cumplir 30 años comunicando”.

En el acto, han intervenido el fundador y director general de Gabinete Multimedia, Joaquín Castro, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, y la delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, ya que ambos en su día y desde otras responsabilidades tuvieron vinculación con la agencia, y la presidenta de la Asociación de la Prensa, APCR, Mar Gómez Torrijos.

“En esta conmemoración queremos agradecer la confianza y el respeto, y en muchos casos la amistad, con los cientos de clientes que a lo largo del tiempo han apostado por nosotros, pero también queremos hacer un reconocimiento a la profesión periodística y a los compañeros y compañeras que desde los medios de comunicación hacen que nuestro trabajo tenga sentido, así como a los más de 26 profesionales que han pasado por Multimedia en estos años y que son los auténticos artífices de esta longevidad profesional”, ha asegurado el director de Multimedia.

Joaquín Castro ha comenzado su intervención recordando la memoria y la profesionalidad de la periodista Conchi Sánchez, que murió de forma repentina el pasado 30 de agosto: “Sonrisa, positividad, eficacia y lealtad, esa era Conchi. Lo sabemos bien los que tuvimos la suerte de trabajar a su lado durante su etapa de 10 años en nuestra empresa”, ha dicho. También ha tenido palabras de recuerdo para Marta Castro, fallecida en 2019, tal y como ha informado la propia agencia en nota de prensa.

Joaquín Castro ha explicado cómo ha cambiado el trabajo de la agencia desde sus inicios, a la par de los distintos avances tecnológicos, y, además de agradecer el apoyo de su familia, ha querido que este acto fuera también un homenaje al periodismo provincial: “Creo que si hay algo que no ha cambiado en todos estos años es el papel fundamental que juega el periodista de provincias y ese papel es el que quiero hoy poner en valor. Me gustaría que esta celebración que impulsamos hoy desde de Multimedia sea también un homenaje a los y las periodistas de Castilla-La Mancha que cada día se dejan la piel para ejercer la noble tarea de informar”.

Miguel Ángel Valverde, por su parte, ha comentado que su relación con Multimedia comenzó en 1995, cuando empezó su labor de concejal en el Ayuntamiento de Bolaños, con Daniel Almansa como alcalde: “Daniel fue consciente de la importancia de la comunicación en nuestro ayuntamiento, entonces no era como ahora, había menos capacidad de llegar a la opinión pública y era muy importante aparecer en un medio de comunicación escrito y que el mundo supiera que Bolaños existía”.

Blanca Fernández, por otro lado, ha recordado que su carrera política se inició con Multimedia siendo una alcaldesa joven “que no tenía mucha idea de política ni tampoco de comunicación”. “Poco a poco me di cuenta de la importancia que tenía el poder trasladar a la población la información del Ayuntamiento, por lo que supone de democratización hacia las personas. Multimedia ha sido un acompañante en el camino, una mano amiga que me ayudó mucho, ese compañero de viaje leal que incluso me reconducía en momentos determinados en los que podía ser demasiado impulsiva”, ha explicado.

“Profesionalidad y generosidad”

Ha cerrado las intervenciones Mar Gómez Torrijos que ha destacado la profesionalidad y generosidad de Multimedia con las instituciones y otras entidades con las que ha trabajado, así como con sus gabinetes de comunicación. “Cuando la cobertura la hace Multimedia hay garantía de seguridad”, ha dicho.

En su condición de presidenta de la APCR ha subrayado que detrás de estos 30 años hay sin duda una estrategia empresarial competente con un empresario que defiende a su plantilla “y que hace grandes a los profesionales, los deja irse para crecer y los vuelve a acoger, y eso es de destacar, y además solo contrata a periodistas titulados”.

Por último, ha querido poner de relevancia el papel del periodismo institucional y corporativo. “No hay periodismo de primera ni de segunda, lo que sí hay es distintas formas de hacer periodismo. Y en el escenario actual, los medios, con plantillas tan mermadas, no pueden asumir con producción propia la gran cantidad de información diaria que canalizan los agencias y gabinete, donde también se trabaja con oficio”, ha finalizado.